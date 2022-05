Nạn cháy rừng đe dọa miền tây nam Hoa Kỳ

Arizona: Những tin tức loan báo trong hôm thứ tư ngày 11 tháng 5 cho biết là mùa hè nóng bức trở về với những nguy hiểm về nạn cháy rừng đã bắt đầu lên đến cao độ ở 6 tiễu bang miền tây nam Hoa Kỳ từ tiểu bang Nevada đến tiểu bang Oklahoma.

Thời tiết tuy còn ở mùa xuân nhưng đã nóng như những ngày hè ở các tiểu bang miền nam nước Mỹ.

Hàng chục những đám cháy rừng đã diễn ra ở nhiều nơi ở Hoa Kỳ như đám cháy San Rafael ở tiểu bang Arizona, đám cháy Hermit Creek ở vùng Calf Canyon.

Nhiệt độ ở các tiểu bang miền trung tây Hoa kỳ trong ngày thứ ba 10 tháng 5, đã cao hơn nhiệt độ bình thường ở những năm trước là 20 độ F.

Nhiệt độ ở Des Moines, Iowa lên đến 90 độ F, trong khi nhiệt ở nhiều thành phố trong tiểu bang Texas đã lên đến 103 độ F.( 39.5 độ C)

Nhiệt độ tiếp tục gia tăng trong những ngày sắp tới ở khu Ngũ Đại Hồ. Vào ngày thứ 5 12 tháng 5, nhiệt độ ở thành phố Syracuse, tiểu bang New York đã lên đến 80 độ F (27 độ C)