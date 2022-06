Nạn hạn hán khủng khiếp nhất ở vùng tây nam Hoa Kỳ đang diễn ra.

Vernal, Utah: Theo bản tin của đài CNN phổ biến trong hôm bảy ngày 18 tháng 6 vừa qua, thì nạn hạn hán ở vùng tây nam Hoa Kỳ đã trở nên tồi tệ nhất trong vòng 1,200 năm qua!

Miền tây nước Mỹ đã ở trong tình trạng khủng hoảng về khí hậu mà các khoa học gia đã tiên đoán từ nhiều năm qua.

Nạn hạn hán ngày một trầm trọng ở vùng tây nam Hoa Kỳ, khi mực nước trong những hồ cung cấp nước cho cư dân trong khu vực đã cạn dần.

Các giới chức thẩm quyền về việc phân phối nước sẽ cắt giảm số nước từ con sông Colorado mà các tiểu bang Arizona, Nevada và California được chia phần.

Mực nước của hồ Mead đã cạn hơn so với những ước tính của các chuyên gia.

Tại tiểu bang New Mexico, hai đám cháy rừng lớn vẫn còn tiếp diễn , nhiệt độ ỏ tiểu bang này cao hơn nhiệt độ bình thường cùng thời gian và trong nhiều năm trước từ 5 độ F cho đến 10 độ F. Trên 50 phần trăm đất đai ở tiểu bang New Mexico đang ở trong tình trạng hạn hán khô cằn.

Các giới chức khoa học cũng tiên đoán là số lượng tuyết đổ xuống vùng thượng nguồn của con sông Colorado sẽ giảm 60 phần trăm trong những năm sắp tới, và sẽ khiến tình trạng thiếu nước cho cư dân trong khu vực xung quanh sông Colorado thêm trầm trọng.

Ông Gordon Tharrett, một hướng dẫn viên du lịch về câu cá cho du khách đến thăm viếng khu vực sông Colorado đã nói là trong 30 năm hành nghề du lịch về câu cá, ông ta chưa bao giờ thấy tình trạng khô cằn của khu vực như hiện nay.

Sông Colorado là nơi cung cấp nước uống và nước tưới cây cối cho khoảng 40 triệu cư dân Mỹ.

Muốn duy trì một sân gôn cho những tay nhà giàu đến giải trí ở vùng tây nam nước Mỹ, người ta cần hàng triệu gallons nước tưới cỏ.

Ông Tharrett đã than là liệu chúng ta muốn sống hay muốn chơi gôn, người ta sẽ phải chọn một trong hai.