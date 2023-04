Nạn trộm cắp hoành hoành khiến các công ty bách hóa Hoa Kỳ phải đóng cửa hàng loạt các cửa tiệm.

Chicago: Chiều hướng của những tên trộm cướp ở Hoa Kỳ hiện nay là ăn cướp hội đồng, như trường hợp vừa xảy ra ở một cây xăng ở thành phố Los Angeles: trên 1 trăm tên cướp đã ào ạt xông vào và chúng lấy đi hết tất cả mọi thứ có trong tiệm từ những két bia cho đến những bao cao su ngừa thai.

Cảnh sát đã không ngăn ngừa được, vì số lượng những tên cướp quá đông.

Trước tình trạng ăn cướp hàng hóa công khai, nhiều đại công ty bách hóa ở Mỹ đã phải cho đóng cửa những cửa tiệm ở những vùng thiếu an ninh, bị mất mát nhiều và không thu được lợi nhuận.

Theo những tin tức loan báo trong ngày thứ hai 17 tháng 4,công ty bách hóa Walmart cho đóng cửa 4 cửa tiệm ở thành phố Chicago, và trước đó 1 tuần đã cho đóng cửa một cửa tiệm duy nhất ở thành phố Portland, tiểu bang Oregon.

Tình trạng cướp bóc hàng hóa ở các tiệm bách hóa ở Hoa Kỳ đã lên đến mức cao và các cửa tiệm bách hóa này như Target, Macy’s, Best Buy đã cho biết là họ sẽ cho đóng cửa những cửa tiệm ở những vùng không có an ninh.

Theo những thống kê thì trong năm 2021, số băng đảng ăn cướp hàng hóa ở Mỹ gia tăng 26.5 phần trăm và số lượng hàng hóa mà các công ty bách hóa ở Hoa Kỳ, bị mất lên đến 94.5 tỷ Mỹ Kim.

Ngoài những vụ cướp giựt hàng hóa công khai, số hàng hóa mất ở các quầy cho khách hàng tự tính tiền các món hàng mua ( self checkouts) cũng gia tăng.

Nhiều chính quyền các thành phố như Chicago, New York, Portland..đã không buộc tội những kẻ cướp hàng hóa mà món hàng trị giá dưới 950 Mỹ Kim, đã khiến những tên cướp chẳng sợ ai, khi chúng chỉ lấy hàng hóa trị giá dưới $950 cho mỗi lần đi ăn cướp và một ngày chúng có thể đi ăn cướp nhiều lần mà vẫn không bị bắt.

Tính cho đến nay, nhiều đại công ty bách hóa Mỹ đã cho đóng cửa hàng loạt những cửa tiệm trong những ngày qua. Sau đây là liệt kê của một số công ty bách hóa tiêu biểu:

-Công ty Walmart cho đóng cửa 17 cửa tiệm ở 9 tiểu bang.

-Công ty Target cho đóng cửa 4 cửa tiệm vì những băng đảng cướp đã lấy mất 1 số hàng hóa của công ty này trị giá 400 triệu Mỹ Kim. Ông chủ tịch tài chánh của công ty Target tiên đoán là từ đây cho đến cuối năm nay 2023, công ty này sẽ còn mất thêm số hàng hóa trị giá 600 triệu Mỹ kim .

-Dược phòng Walgreens cho đóng cửa 7 cửa tiệm ở thành phố San Francisco cũng như ở các tiểu bang Texas và Florida.

-Công ty bách hóa Macy’s cho đóng cửa 4 cửa tiệm ở các tiểu bang California, Hawaii, Colorado và Maryland và theo dự tính trong vòng 3 năm tới, công ty Macy’s sẽ cho đóng cửa 125 cửa tiệm cũng vì nạn trộm cắp hoành hoành.

-Công ty Best Buy sẽ cho đóng cửa 20 cửa tiệm ở nhiều tiểu bang Hoa Kỳ, và ở những nơi có nạn trộm cắp hoành hoành dữ dội nhất.