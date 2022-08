Nền kỹ nghệ địa ốc Canada sẽ xuống dốc cho đến cuối năm tới 2023?

Toronto: Các kinh tế gia của công ty đầu tư Desjardins đã tiên đoán là nền kỹ nghệ địa ốc Canada sẽ còn tiếp tục xuống dốc cho đến hết năm 2023?

Bản tường trình của công ty Desjardins được công bố hôm thứ sáu ngày 12 tháng 8 cho là giá nhà cửa trung bình ở Canada sẽ sút giảm gần 25 phần trăm, so với giá lên cao nhất trong tháng 2 năm nay 2022, và mức suy giảm sẽ kéo dài cho đến hết năm 2023.

Các kinh tế gia của công ty Desjardins đã nói tình trạng của nền kỹ nghệ địa ốc ở Canada đã suy sụp thêm vì những gắt gao từ ngân hàng trung ương Canada: ngân hàng trung ương Canada đã cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm 1 phần trăm trong tháng 7 vừa qua, và mức lãi suất căn bản hiện nay là 2.5 phần trăm, so với mức lãi suất căn bản chỉ có 0.25 phần trăm trong nhũng ngày đầu năm.

Giá nhà trung bình trên toàn Canada hiện nay là $816,720.

Tuy nhiên cũng theo các tiên đoán thì tuy sút giảm 25 phần trăm, nhưng giá nhà trung bình ở Canada vào cuối năm 2023 vẫn cao hơn giá trung bình của một căn nhà ở Canada trước thời đại dịch.

Theo nhận định của các kinh tế gia của công ty đầu tư Desjardins thì những tỉnh bang có giá nhà sút giảm mạnh nhất là những nơi mà giá nhà tăng cao nhất trong thời đại dịch: và đó là các tỉnh bang ở miền Đại Tây Dương Canada như là Nova Scotia, New Brunswick…

Một trong những tin vui về việc giá nhà sút giảm là sẽ kéo theo sự sút giảm của mức lạm phát.

Như thế ngân hàng trung ương Canada có thể giảm dần số lần mà ngân hàng này phải gia tăng mức lãi suất trong những tháng sắp tới?