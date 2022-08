Nền kỹ nghệ địa ốc Hoa Kỳ đã bước vào vòng suy thoái

New York: Theo bản tường trình của hiệp hội những nhà địa ốc quốc gia Hoa Kỳ ( NAR) phổ biến hôm thứ sáu ngày 19 tháng 8 thì số nhà bán được ở Mỹ trong tháng 7 năm nay 2022, đã sút giảm 6 phần trăm so với số nhà bán được trong tháng 6 trước đó, và sút giảm 20 phần trăm so với số nhà bán được trong tháng 7 năm ngoái 2021.

Trong tháng 7, số nhà bán được ở mức 4.81 triệu căn tính theo tỷ lệ nguyên năm, và là số lượng nhà bán được thấp nhất ở Hoa Kỳ kể từ tháng 11 năm 2015 cho đến nay.

Theo nhận định của ông Lawrence Yun, kinh tế gia trưởng của hiệp hội những nhà địa ốc quốc gia Hoa Kỳ, thì nếu tính trên phương diện kinh tế thì Hoa Kỳ đang có cuộc suy thoái trong ngành kỹ nghệ địa ốc.

Nhưng kinh tế gia Yun cũng nói là những người Mỹ có nhà thật sự không ở trong tình trạng suy thoái, vì họ vẫn thành công trong lãnh vực tài chánh.

Trong tháng 6, mức lãi suất nợ nhà cố định 30 năm ở Mỹ lên đến trên 6 phần trăm, so với mức 3 phần trăm vào ngày đầu năm.

Ngoài việc mức lãi suất nợ nhà gia tăng, số nhà tung ra thị trường cũng sút giảm gây những trì trệ trong nền kỹ nghệ địa ốc ở Hoa Kỳ.

Tuy số lượng nhà bán sút giảm, nhưng giá nhà vẫn không giảm nhiều ở Mỹ: giá trung bình 1 căn nhà ở Mỹ hiện nay là $403,800: gia tăng 10.8 phần trăm trong vòng 1 năm.