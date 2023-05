Nền kỹ nghệ địa ốc ở vùng đại thủ phủ Toronto bắt đầu phục hồi

Toronto: Theo bản công bố của hội đồng địa ốc vùng Toronto (TRREB) phổ biến hôm thứ tư ngày 4 tháng 5, thì có những hy vọng là nền kỹ nghệ địa ốc ở vùng đại thủ phủ Toronto đang trên đà phục hồi.

Cũng theo bản công bố thì giá nhà trung bình trong tháng 4 năm nay 2023 ở thành phố Toronto là $1,153,269: gia tăng 4 phần trăm so với giá nhà trung bình trong tháng 3, nhưng sút giảm 7.8 phần trăm so với giá nhà trong 1 năm trước đó.

Số lượng nhà bán được ở thành phố Toronto trong tháng 4 là 7,531 căn, gia tăng 9 phần trăm so với số nhà bán được trong tháng 3 trước đó.

Ngân hàng trung ương Canada đã cho gia tăng mức lãi suất căn bản 8 lần liên tiếp từ năm 2022 cho đến nay, và mới tạm ngưng không gia tăng mức lãi suất thêm nữa, trong tháng 3 vừa qua.

Những người muốn mua nhà đã ngồi chờ từ nhiều tháng qua, nay bắt đầu quay lại tìm mua nhà.

Theo bà Davelle Morrison, chuyên gia địa ốc của công ty địa ốc Bosley Real Estate ở thành phố Toronto thì ông ta thấy thị trường mua bán nhà cửa ở thành phố này, đã bận rộn trở lại: trong tuần trước, một thân chủ của bà đăng bản bán nhà trong khu Parkwood trong thành phố Toronto, mà có đến 92 người đến xem, và 25 người trả giá mua nhà.

Phóng viên Thời Báo cũng thấy nhiều nhà vừa đăng bản bán ở vùng đại thủ phủ Toronto, thì căn nhà được bán ngay trong vòng vài ngày.

Theo ông Paul Baron, chủ tịch hiệp hội những nhà địa ốc vùng Toronto thì giá nhà ở vùng đại thủ phủ này có thể sẽ còn tiếp tục gia tăng cao, khi số lượng nhà tung ra thị trường, không đủ cho nhu cầu, với số cư dân trong vùng đại thủ phủ Toronto ngày một tăng.

Trong năm qua có đến gần nửa triệu di dân và những người tỵ nạn, được định cư ở Canada và một phần lớn những di dân mới đến Canada này, đã chọn vùng đại thủ phủ Toronto là quê hương mới.

Trong tháng tư vừa qua, giá nhà trung bình của một căn nhà độc lập ở Toronto là $1,489,258, giá một căn nhà bán độc lập là $1,135,599, giá một căn townhouse là $986,121 trong khi giá một căn condos là $724,118.