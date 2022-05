Nền kỹ nghệ du lịch ở tỉnh bang New Brunswick cần thêm nhân lực cho mùa nghỉ hè sắp đến

Frederiction, New Brunswick: Mùa hè năm nay, sau hai năm bị cấm đoán vì đại dịch, là một mùa hè rực rỡ cho ngành du lịch ở khắp nơi, gồm cả nền kỹ nghệ du lịch ở tỉnh bang New Brunswick.

Tuy nhiên những nền kỹ nghệ du lịch ở khắp nơi cũng như ở tỉnh bang New Brunswick đang thiếu nhân lực trầm trọng.

Bà Anne Marie Seguin, đồng chủ nhân của Fundy Highland Motel and Chalet ở gần thị trấn Alma trong tỉnh bang New Brunswick đã nói với phóng viên đài CBC là bà đã tìm đủ mọi cách mướn thêm nhân viên qua việc đăng bảng tìm người trên mạng internet, qua báo chí.. nhưng vẫn không kiếm đủ nhân viên chuẩn bị cho du khách đến trong những tháng hè.

Bà Seguin cũng nói nếu không kiếm đủ người thì bà sẽ phải giảm bớt số du khách đến motel có 43 phòng của bà.

Không riêng gì ngành kỹ nghệ motel, những ngành kỹ nghệ khác như nhà hàng cũng gặp trở ngại trong việc mướn thêm nhân viên.

Nhiều nhà hàng ở tỉnh bang New Brunswick không kiếm đủ đầu bếp , bồi bàn, người lau chùi.. trong những tháng qua.

Theo sở Thống Kê Canada thì số nhân công cần cho các nghề bồi rượu, đầu bếp, nhân viên bán hàng, nhân viên lau chùi.. đã gia tăng gấp đôi so với số người cần xin việc.

Nhà hàng Octopus Cafe ở Alma gần khu nghỉ mát ở bờ biển Fundy, đang cần thêm ít nhát 3 đầu bếp nữa để có thể mở cửa 6 ngày 1 tuần.

Chủ nhân của nhà hàng Octopus Cafe nói là ông cần thêm từ 14 nhân viên cho đến 15 nhân viên kể cả ba đầu bếp để có thể phục vụ cho khách hàng, vì nhiều ngày trong mùa hè, có đến 50 khách hàng đứng chờ ở ngoài tiệm vì tiệm không có đủ nhân viên.