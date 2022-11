NẾU ĐÂY LÀ SỰ THẬT

Mùa phiếu 2022 đã hạ màn, nếu như bạn không tính cuộc bầu cử run-off tranh ghế thượng viện Hoa Kỳ giữa hai ứng cử viên da đen Raphael Warnock và Herschel Walker tại tiểu bang Georgia. Và từ kết quả của cuộc bầu cử lần này thấy được điều gì? Phải chăng rất nhiều. Để rồi đây cũng là khởi điểm thuận lợi để nhìn về cuộc bầu cử năm 2024 sắp tới.

Với không ít midterm 2022 chính là cuộc thở phào nhẹ nhõm? Hay đây vẫn là một nỗi thất vọng ê chề. Những vấn đề nổi cộm tưởng chừng có thể thay đổi cán cân quyền hành tại Quốc hội cũng như tại cấp tiểu bang một cách khá hiển nhiên cuối cùng không diễn ra như mong đợi. Tỷ như (bao giờ cũng thế) sau mỗi đời tổng thống mới đắc cử quốc hội nghiễm nhiên được coi là “phần thưởng cho không” của đảng đối lập tại mùa phiếu midterm kế tiếp. Theo đó mà luận, Quốc hội lần này sẽ thuộc Đảng Cộng hòa nắm cương một cách hiển nhiên không bàn cãi.

Cộng thêm cú đấm thốc lạm phát được Đảng Cộng hòa sử dụng như một đòn chí mạng tưởng sẽ đánh gục những mơ tưởng (vốn được coi là hão huyền nếu người ta nhẹ dạ tin rằng nó chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến quyết định của các cử tri) như hy vọng của nhiều ứng cử viên Đảng Dân chủ đang cố tình tự lừa dối. Nhưng không. Hẳn bạn đọc hẳn đã rõ. Kết quả mùa phiếu midterm 2022 đã có những kết quả báo cáo khá phũ phàng.

Những tưởng một làn sóng đỏ sẽ phủ trùm lên bản đồ chính trị Mỹ sau kết quả mùa phiếu midterm 2022. Người ta bảo thế. Thậm chí những ứng cử viên Đảng Cộng hòa do Cựu tổng thống Trump ươm ủ, tận tình giúp đỡ với biết bao lời phi lộ nồng nàn vắn véo thầm hy vọng sẽ bưng về một mâm quả tốt lành. Đùng một cái, mâm không thấy đâu chỉ thấy những quả bóng mơ ước bị châm kim, xẹp hơi, nhăn nhúm trông hết sức thảm hại.

Trước đó chắc các bạn còn nhớ khá rõ. Hai vị cựu tổng thống Obama và Trump đã tận sức ra công đánh bóng cho các ứng cử viên của hai đảng. Chao ôi. Toàn những lời thịnh tình nồng nàn vắn véo. Thiên hạ có thể mủi lòng được đấy chứ. Vâng. Làm sao không cảm động cho được khi những chuyến bay như con thoi đi đi, về về giữa những điểm nóng trên lộ trình vận động. Tình cảm chan hòa biết bao nhiêu. Fans của hai bên nín thở theo dõi.

Lời ong tiếng ve cùng với bao cáo buộc rằng mình đang bị xử ép, xử ức của ứng cử viên phe cờ Đỏ khiến mùa phiếu midterm 2022 càng thêm phần huyên náo. Rằng nếu thua đích thị họ đã bị kẻ gian hãm hại. Rằng nếu thất cử họ nhất định không tuyên bố thua cuộc. Rằng họ sẽ chống đối đến cùng. Rằng các vị cứ chống mắt lên mà xem, bọn ta không phải hạng dễ bị ăn hiếp đâu. Thực tế đã xảy ra. Những tiên đoán gẫm kỹ hóa ra rất dễ tiên liệu chứ không mấy phức tạp gì cho lắm.

Bản tin được NBC News đánh đi có tên Rep. Boebert is locked in an unexpectedly close race. Some constituents say they’re tired of a ‘mini Trump.’ đã phần nào minh họa cho tình hình mùa phiếu midterm 2022, dù chỉ ở diện thu hẹp. Vỏn vẹn với 18 chữ, bạn đọc nhanh chóng nhận ra ảnh hưởng của Cựu tổng thống Trump lên cử tri Đảng Cộng hòa không cần thiết phải cãi chày cãi cối nữa: Những ứng cử viên do ông xức dầu tấn phong tưởng sẽ nghiễm nhiên tạo nên những kỳ tích nhưng cuối cùng đã thất bại thảm hại.

Ngó thế, tưởng thế song cuối cùng không phải thế. Hóa ra những gì báo chí rùm beng đưa tin trước đó chỉ là những phản hồi “đánh lạc hướng”. Theo thăm dò dư luận tại các polls đà thắng như chẻ tre lần này của Đảng Cộng hòa sẽ hiển hiện như một dấu chỉ tiên tri trước đó cuối cùng đã vấp chân té sấp mặt. Thậm chí nhiều ứng cử viên Đảng Dân chủ ra tranh cử với tâm trạng cầu may bởi “không lẽ không ra”. Trên thực tế nhiều ứng cử viên Đảng dân chủ trong bụng chỉ dám tin mình ra ứng cử cho vui, ra cho có, tuyệt nhiên không dám hy vọng gì nhiều.

Thế đấy. Chán lắm. Bánh xe luân hồi những mùa phiếu hình như cấm sai bao giờ. Hý hửng mừng thầm những ả nạ dòng tin rằng mấy ngọn gió đi hoang khuấy động mớ lá chuối khô xào xạc là tiếng bước chân những gã đàn ông tham lam lần mò lén lút. Rồi trống kèn nổi lên. Phèng le chũm chọe. Thật không gì bẽ bàng hơn khi bát chè trôi tưởng đã bưng kề miệng cuối cùng lật úp vào phút chót.

Ấm ức đến điếng người, Cựu tổng thống Donald Trump một tuần sau ngày bầu cử đã tuyên bố ra tranh cử mùa phiếu 2024 tại Mar-a-Lago. Oai cóc tía và hăng tiết vịt, ông tin rằng thất bại của những ứng cử viên do ông xức dầu là thất bại của họ. Rằng quý vị hãy chống mắt lên mà coi. Quý vị sẽ thấy Mr. Trump đáng kính của quý vị sẽ tạo ra những kỳ tích như đã thấy tại mùa phiếu 2016!

Không luận mùa phiếu 2020 nữa. Bởi nếu bàn cãi lôi thôi cuối cùng vẫn chỉ là chuyện ai vế to, ai đùi mập, uỗm oạp như một đàn ễnh ương gân cổ trong ao. Tiếng gà gáy canh ba đã điểm. Mùa phiếu 2024 chả mấy sẽ kéo đến. Mọi chuyện rồi ra sẽ inh ỏi những trống phách nếu cuộc đua lần này có kẻ dám vuốt râu hùm như Thống đốc bang Florida Ron DeSantis. Vâng. Quả thế. Lần này họ Trump không còn cái vía một con sư tử với tiếng rống đáng sợ kinh hoàng như năm 2016. Còn vụ thất cử năm 2020 chẳng qua do cả bọn chúng nó hùa vào gian lận nên ông mới thất cử. Ngay cả Cựu phó tổng thống Mike Pence cũng đã trở mặt không chịu giúp đỡ ông vào phút chót.

Thế đấy. Mùa phiếu năm 2024 sẽ linh đình bởi đây là cú phục thù của Cựu tổng thống Trump. Càng gay cấn hơn (như đã bàn) khi Thống đốc Ron DeSantis quyết định nhảy vào vòng chiến. Chẳng biết rồi đây Mr. Donald Trump sẽ xoay sở ra sao nhưng rõ ràng con đường không còn thong dong nữa. Bởi năm 2016 ông là một con ngựa hoang bất kham. Nay đã khác, vụ thất cử mùa phiếu midterm 2018 dẫn đến cảnh lưỡng viện Quốc hội rơi vào tay Đảng Dân chủ và vụ tổng tuyển cử năm 2020 thất bại trước địch thủ gà chọi già Biden là hai cú khá đau. Qua vụ midterm 2022 lần này, làn sóng đỏ không xuất hiện, ngược lại nhiều ứng cử viên Đảng Cộng hòa đã cay đắng nhận ra Trump là kẻ đã làm “hư bột, hư đường” cho các kế hoạch của họ.

Thế là người ta phải suy nghĩ lại.

Đảng Cộng hòa bây giờ đang đứng trước những thử thách gay cấn nhất. Họ lo lắng cựu tổng thống Trump sẽ phá hôi. Tất nhiên họ có lý. Cựu tổng thống Trump được coi là chưa một lần nghĩ đến đại cuộc song chỉ nghĩ đến những củng cố địa vị và tranh thủ kiếm chác. Những cáo buộc này xin miễn luận bởi người yêu Trump thì ông làm gì cũng đúng. Chuyện ông ta có đào mả tổ nhà họ mượn tạm xài đỡ họ vẫn tin rằng ông có lý. Còn người cho rằng ông chỉ là kẻ cơ hội ngay từ đầu (mùa phiếu 2016) đã nhìn thấy chân tướng của ông khá rõ.

Của đáng tội lần ấy Đảng Cộng hòa đã có những nỗ lực cản đường Mr. Trump không cho ông tiến sâu vào các vòng trong. Khổ. Khí thế lúc ấy ngùn ngụt những lửa bỏng dầu sôi chẳng ai có thể cản ông ta lại. Nhiều người có tầm nhìn chiến lược đã không tin ông có thể xông xáo lên võ đài rồi vung tay đấm thùm thụp lên ngực (kiểu King Kong) rồi oang oang bảo ta mới là vàng thật cứ đem lửa ra mà thử! Tổ đãi. Ông liên tục tiến sâu hơn vào bên trong. Bất luận bị cáo buộc là kẻ vô luân, tha hồ muốn bóp… ai thì bóp. Hoặc những vụ kiện cáo lôi thôi trong quá khứ với những ả đào chuyên đóng phim nông nghiệp… Rằng ông là một tên hề chỉ làm cho cuộc tuyển chọn thêm phần náo động và rộn rịp. Trốn lính. Ăn quỵt các hợp đồng. Rằng một tệp hồ sơ dày cộp né tránh thuế. Rằng ai cũng công khai hồ sơ khai thuế nhưng ông thì mặc nhiên giữ chặt như giữ mả tổ!

Nhưng không. Chẳng hề hấn gì. Ông cứ lù lù tiến sâu vào các vòng trong và nghiễm nhiên trở thành kẻ được khoác đai bước lên khán đài tỷ thí với Cựu ngoại trưởng Hillary Clinton, kẻ được coi là người đàn bà đầy quyền lực có một đôi tay thép bọc găng nhung. Cơ khổ, lúc đó Nga liên tục tung ra các cuộc tấn công bôi nhọ Hillary khiến nhiều thành phần cử tri hoang mang ngờ vực. Cộng thêm vụ lôi thôi cả chục ngàn cú điện thư (emails) sử dụng hệ thống điều hành riêng bị làm ầm ỹ lên, thậm chí vào phút chót vụ này bị Cựu giám đốc FBI James B. Comey lôi ra khiến tình hình càng bất lợi thêm. Tuy nhiên nhìn lại, nhiều người tin rằng do bà quá chủ quan nên cuối cùng lâm cảnh thắng phiếu phổ thông những gần ba triệu phiếu (nhiều lắm chứ không ít) nhưng cuối cùng thua phiếu cử tri đoàn nên tê tái ôm ngực lết về tổng hành dinh uống cả vốc mật gấu mới cứu được cái mạng già.

Thế là mùa phiếu 2016 Cựu tổng thống Trump đã đắc cử. Một phần do ông được coi là tiếng nói mới. Là kẻ không bị lây nhiễm những vi-rút chính trị, chính em như các ứng cử viên lão luyện khác. Cộng thêm những khẩu hiệu ăn khách được tung ra, trong đó MAGA chính là lá bùa hộ mệnh tuyên bố sẽ phá hủy tất cả những gì Đảng Dân chủ và Cựu tổng thống Obama đã gầy dựng trước đó. Do thâm thù cay cú đến tận xương tuỷ nên nhiều thành phần Đảng Cộng hòa đã dồn phiếu cho ông. Số còn lại tuy không mặn mà lắm nhưng vẫn bỏ phiếu vì không thể chấp nhận cảnh Đảng Dân chủ nắm chìa khóa bạch cung đến 3 nhiệm kỳ liên tục.

Từ đây họ Trump như có được lá số tử vi tẩy xóa lung tung, Số phận đã lẻn vào phòng của Nam Tào, Bắc Đẩu rồi bôi đen, giật dây; kết quả là Cựu tổng thống Donald Trump đã thắng cử (phiếu cử tri đoàn) tuy chẳng mấy vinh vang ồn ào song thắng cử vẫn là thắng cử (bất luận thắng bằng cách nào). Cựu ngoại trưởng Clinton lần ấy đã công bố thua cuộc đầu hàng một cách rất văn minh chứ không cãi chày cãi cối, đổ thừa tại bị nọ kia… Bà đau lắm nhưng không đủ gan mật lì lợm ầm ĩ sợ cứ to mồm ồn ào chỉ tổ thiên hạ chửi cho.

Khác hẳn với phiên bản mùa phiếu 2020 khi Cựu tổng thống Trump thất cử đập bàn, đập ghế, la ó quát tháo ầm ĩ, hết đổ tội cho người này rồi quay ra đổ thừa hoàn cảnh nọ kia. Tựu trung lại cuộc bầu cử đã bị lũng đoạn, bị gian lận, bị ăn cắp. Hơn 60 vụ kiện được nhiều Tòa án do chính ông đề cử các vị thẩm phán đã bác đơn (vì không có lý do chính đáng). Thậm chí ngày mùng 06 tháng 01 đã đi vào lịch sử cận đại Mỹ bằng một vết chàm khi các thành phần thân Trump đã đập phá tràn vào Tòa nhà Quốc hội quyết định ngăn chặn Lưỡng viện công bố chính thức ai đã đắc cử mùa phiếu 2020.

Vâng. Nay đã khác. Là thế. Cựu tổng thống Donald Trump đã chính thức nộp đơn ghi danh ứng cử mùa phiếu 2024. Nhiều người đã tiên liệu đây là một thực tế hiển nhiên. Không ít cho rằng đây là một quyết định rất đỗi ích kỷ chỉ có họ Trump mới nghĩ ra. Rằng Đảng Cộng hòa rồi đây sẽ phải đối diện với một cảnh tương tàn xâu xé giữa hai thành phần thế lực: Phe bảo vệ Đảng Cộng hòa và phe bảo vệ Trump đến cùng.

Và như thế, giữa hai thế lực ấy, nếu họ Trump nghĩ cho đại cuộc nhất định sẽ không làm thế. Rằng ông sẽ nuốt xuống cục nghẹn, quan sát và chọn ra một ứng cử viên tài ba thực sự với khả năng vực lại một Đảng Cộng hòa (do ông ít nhiều đã có trách nhiệm làm xấu đi) rồi kêu gọi vận động cho ứng cử viên uy tín ấy. Còn nếu cứ khăng khăng, một mực ra tranh cử chỉ vì tin rằng mình vẫn còn uy quyền với một số khá đông những cử tri nhiệt thành mù quáng xem ra ông đã làm hại đến Đảng Cộng hòa rất nhiều…

Tạm thời mùa phiếu 2022 mới chỉ hạ màn. Vẫn còn tương đối sớm để khẳng định xem Mr. Trump có làm gì được. Hay đây chỉ là tuyên bố nói cho đã nư. Rất có thể ông đang đi vào vết xe đổ của Putin nghĩ rằng chuyện gì cũng có thể xảy ra với óc hoang tưởng tin rằng một nhà độc tài cố bám vào khát vọng tin rằng mình sẽ thành công khi sử dụng quyền lực theo ý riêng, theo ham muốn cá nhân (thay vì nhìn ra đâu là đại cuộc, đâu là lý tưởng chung của quyền lợi đảng phái).

Liệu Donald Trump có tạo ra kỳ tích thêm một lần nữa?

Tạm thời cứ phải chờ đợi thêm xem sao.

Nguyễn Thơ Sinh