New York áp dụng lại quy định dời xe khi công nhân quét đường

New York là thành phố khó khăn bậc nhất thế giới đối với người lái xe hơi bởi rất ít chỗ đậu cộng với các quy định khó khăn, trong đó bao gồm việc phải dời xe mỗi khi quét dọn đường.

Sau thời gian tạm ngưng do dịch COVID-19, bắt đầu từ tuần này, những người đậu xe ngoài đường tại New York sẽ phải dời xe mỗi khi các nhân viên vệ sinh quét dọn đường phố, khoảng 2 đến 3 lần mỗi tuần.

Theo quy định này, những người không dời xe trong thời gian quét dọn đường sẽ bị phạt đến 65 USD. Mỗi bên đường có thời gian quét dọn khác nhau nên các tài xế phải canh giờ để đánh xe đi.

Về lý thuyết là vậy, nhưng thực tế là đường phố New York luôn dày đặc xe đậu hai bên và việc phải lái xe vòng vòng hàng giờ tìm chỗ đậu miễn phí không phải là chuyện lạ với người dân nơi đây.

Không có chỗ dời xe, nhiều tài xế ở New York chọn giải pháp ngồi luôn trong xe trong suốt thời gian 90 phút quét đường để đánh xe đi khi nhân viên vệ sinh đến, và sau đó quay lại chỗ đậu cũ để tránh mất chỗ.

Việc đậu xe trên đường phố khó khăn đến nỗi nhiều người tránh lái xe hết mức có thể và để xe ở đó đến đợt quét dọn tiếp theo.

Quy định này từ lâu đã trở thành một nét văn hóa của New York, và đã tồn tại hàng chục năm như một giải pháp cho vấn đề bùng nổ số lượng xe hơi vào đầu thế kỷ 19. Khi đó, đậu xe là một vấn đề nan giải và nhiều người dân bức xúc vì đường phố biến thành các bãi đậu xe. Năm 1950, cơ quan vệ sinh đường phố đã đưa ra giải pháp đậu xe luân phiên.