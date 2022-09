New Zealand, miền đất trong lành

Được bình chọn là thành phố xinh đẹp thứ năm trên thế giới và là thành phố đáng sống thứ tư trên thế giới, Auckland dễ dàng chinh phục du khách bằng không khí êm ả, thanh khiết. Thành phố này khéo léo dung hòa giữa nét cổ điển với hiện đại: những ngôi nhà gỗ kiến trúc châu Âu xưa, khu rừng bảo tồn kỹ lưỡng nét tự nhiên, vùng bờ vịnh trắng xóa những cánh buồm, những đô thị trung tâm hiện đại sầm uất…

Auckland hấp dẫn không chỉ ở phong cảnh, mà lối sống người dân nơi đây cũng khiến chúng tôi cảm thấy thú vị. Thành phố đa chủng tộc, người gốc Âu, Á, người Maori và người gốc các đảo Thái Bình Dương chung sống hòa hợp. Cũng có thể chính không khí yên bình nơi này ảnh hưởng ít nhiều đến tính cách cởi mở của dân địa phương, và ngược lại, chính người dân cũng tạo nên bản sắc thanh bình của thành phố này.

Từ Auckland, du khách dễ dàng di chuyển tới thủ đô Wellington – thiên đường ẩm thực. “Thành phố lộng gió” nổi tiếng với những lời khen ngợi về phong cách ăn uống tinh tế, giá cả không hề đắt đỏ. Ai đó nếu lạc chân đến phố Courtenay Place là sẽ “vui quên đường về”, bởi đây là trung tâm văn hóa ẩm thực của Wellington với rất nhiều quán bar, club, nhà hát, rạp chiếu phim… Chỉ việc khám phá ẩm thực nơi này cũng tốn không ít thời gian của bạn: cà phê tươi tại chỗ, chocolate hương vị độc đáo, kem tươi, phô mai địa phương, bia tươi, mật ong manuka nổi tiếng của New Zealand.

Đến Wellington cũng là đến với phim trường nổi tiếng của các phim thần thoại như Chúa Nhẫn, Avatar, King Kong, The Hobbit. Tại phim trường Weta, du khách được thấy các mô hình kích thước như thật, xem đội ngũ nhân viên Weta làm việc một cách say mê.

Cũng từ Auckland, chúng tôi đi đến thành phố Rotorua – nơi có làng người thổ dân Maori sinh sống. Rotorua có thể được nhận biết từ xa bởi không khí đặc quánh mùi lưu huỳnh. Lý do là bởi dưới lòng đảo bắc vẫn diễn ra các hoạt động địa nhiệt. Cũng chính nhờ điều này, Rotorua hấp dẫn khách quan với những khám phá thiên nhiên kỳ thú như suối nước nóng, ao bùn khoáng nóng bất kể ngày đêm. Người Maori chiếm 30% dân số đảo bắc, và cũng là tộc người có văn hóa đặc sắc. Đến tận ngày nay, người Maori vẫn sử dụng địa nhiệt tự nhiên để nấu nướng, giữ nóng thức ăn, thư giãn bằng nước nóng, dùng bùn khoáng nóng như liệu pháp spa… Người Maori gắn liền với những điều này đã nhiều trăm năm qua, dường như công nghệ hiện đại không mấy ảnh hưởng đến nếp sống của họ.

Một vùng đất nữa không thể không tới ở New Zealand là đảo vang Waikehe. Có tới hơn 30 lò vang sẵn sàng mở rộng cửa mời du khách tới tham quan. Ví dụ như lò Stony Vineyard nằm giữa rừng cây ôliu và những gốc nho trải dài thơ mộng, lò Wild on Waikehe sắp đặt không gian đáng ngạc nhiên với vườn nho, cờ khổng lồ… Đảo Waikehe được thiên nhiên ưu đãi khí hậu tuyệt vời. Những cánh đồng, sườn đồi nơi này được phủ kín bởi đủ loại gốc nho và ôliu. Được uống vang ngon thượng đỉnh, được nếm thử loại dầu ô liu tinh chất, vị giác của chúng tôi đã trải nghiệm những cung bậc thật đáng nhớ về sản vật New Zealand.

New Zealand với cảnh sắc yên bình như một mảnh thiên đường trên mặt đất, và có lẽ sẽ vĩnh viễn tươi đẹp qua năm tháng…

Danny Nguyễn/DNSGCT