Nga cầu cứu Trung quốc trợ giúp lương khô, súng đạn cho cuộc chiến Ukraine

New York: Trong hôm thứ ba ngày 15 tháng 3, các phụ tá an ninh cho tổng thống Biden đã cho biết là Nga đã yêu cầu Trung quốc trợ giúp trong cuộc chiến ở Ukraine và cũng theo các giới chức Hoa Kỳ thì Trung quốc đã tỏ ý sẵn sàng giúp.

Trong cuộc họp kéo dài 7 tiếng đồng hồ diễn ra trong ngày thứ hai 14 tháng 3 với các giới chức ngoại giao Trung quốc, ông Jake Sullivan, phụ tá an ninh cho tổng thống Biden đã lên tiếng cảnh báo là sẽ có những hậu quả nếu Trung quốc tiếp tay cho Nga kéo dài cuộc chiến.

Theo những nguồn tin báo chí thì những thứ mà Nga cần giúp là lương khô, những hệ thống hỏa tiễn phòng không, xe vận tải, máy bay không người lái và đạn dược.

Những yêu cầu trợ giúp này cho thấy Nga đã không tiên liệu được cuộc chiến kéo dài quá lâu..

Cũng theo những nguồn tin báo chí thì có thể Trung quốc sẽ chỉ cung cấp cho quân Nga lương khô mà thôi, để tránh bị các quốc gia tây phương và Hoa Kỳ trừng phạt kinh tế.

Tưởng cũng nên nói thêm trong tháng hai vừa qua, Putin đã qua Bắc Kinh tham dự lễ khai mạc thế vận hội và đã ký kết với Trung quốc những thỏa hiệp tương trợ.

Cũng trong dịp này Tập Cận Bình đã yêu cầu Putin tạm hoãn việc tấn công vào Ukraine cho đến khi thế vận hội Bắc Kinh bế mạc: thế vận hội bế mạc vào ngày 20 tháng 2 và quân Nga tiến vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2.

Trung quốc cũng là một trong số it ỏi những quốc gia trên thế giới đã không lên án việc Nga xâm chiếm Ukraine.