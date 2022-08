Ngân hàng Toronto Dominion tiếp tục bành trướng sang Hoa Kỳ

Toronto: Trong hôm thứ ba ngày 2 tháng 8, phát ngôn viên của ngân hàng Toronto Dominion cho biết là ngân hàng này sẽ bỏ ra 1.3 tỷ Mỹ kim mua lại ngân hàng đầu tư Cowen ở Hoa Kỳ, hay với giá $39 một cổ phiếu của ngân hàng đầu tư Cowen.

Theo ông Bharat Masrani, chủ tịch điều hành của ngân hàng TD, thì phối hợp sự hoạt động của ngân hàng đầu tư Cowen và TD Securities sẽ giúp ngân hàng TD phát triển mạnh mẽ hơn ở Hoa Kỳ.

Việc mua lại ngân hàng đầu tư Cowen là lần mua thứ nhì của ngân hàng TD ở Hoa Kỳ.

Trong tháng 2 năm nay 2022, ngân hàng TD đã bỏ ra 13.4 tỷ Mỹ kim mua lại ngân hàng First Horizon ở thành phố Menphis.

Tất cả 5 đại ngân hàng Canada là TD, Royal Bank, Bank of Nova Scotia, Bank of Montreal và CIBC đều có những chi nhánh ở nước ngoài, nhất là ở Hoa Kỳ.