Ngân sách quốc gia tài khóa 2023-2024

Ottawa: Trong hôm thứ ba ngày 28 tháng 3, bà Chrystia Freeland, tổng trưởng tài chánh liên bang đã công bố bản ngân sách quốc gia tài khóa năm 2023-2024.

Trong bản ngân sách này, bà tổng trưởng tài chánh đã ước tính số thâm thủng ngân sách sẽ lên đến 40.1 tỷ dollars, so với con số ước tính là 30.6 tỷ dollars vào mùa thu năm ngoái 2022.

Trong bản ngân sách vừa công bố, chính quyền liên bang chú trọng đến việc cắt giảm mức lạm phát, gia tăng tín dụng thuế GST một lần cho những người có lợi tức thấp, cùng những bành trướng về chương trình bảo hiểm nha khoa đại chúng, và việc tài trợ cho các chương trình phát triển năng lượng sạch, không làm hại môi trường.

Với nền kinh tế Canada không tiến triển mạnh, số tiền thuế thâu vào của chính quyền liên bang không nhiều như dự tính.

Vì thế đã có những gia tăng trong nhiều mức thuế lợi tức trong bản ngân sách mới này.

Những thay đổi trong các loại thuế :

-Khi mua vé phi cơ, hành khách sẽ phải trả thêm tiền thuế an ninh và khoảng $34.82 cho một người trong những chuyến bay ra nước ngoài.

Ngoài ra cũng có những tín dụng thuế, những trợ cấp tài chánh cho cư dân

-Tiền trợ cấp mua thực phẩm 1 lần duy nhất cho những người có lợi tức thấp. Một gia đình có thể được tài trợ $467 trong khi một người độc thân sẽ được tài trợ $234. Chưa thấy nói là với mức lợi tức thấp nào thì người ta mới được tiền tài trợ thực phẩm.

-Tiền học bổng sinh viên , the Canada Student Grants gia tăng 40 phần trăm.

– Chương trình bảo hiểm nha khoa cho những gia đình có lợi tức thấp hơn $90,000 một năm.

-Tín dụng thuế 15 phần trăm cho những nhà đầu tư, mua cổ phiếu của các công ty cung cấp năng lượng sạch.

-Tín dụng thuế 30 phần trăm cho những người đầu tư vào các công ty cao kỹ năng lượng sạch.

-Chính quyền liên bang sẽ cắt giảm những chi tiêu, nhất là những chi tiêu về đại dịch covid.

Một trong những khó khăn cho chính quyền liên bang là cung cấp đũ nhà cho những cư dân mới đến trong những năm sắp tới: riêng trong năm ngoái 2022, Canada đã thâu nhận thêm trên 1 triệu người gồm cả những di dân và những người tỵ nạn.