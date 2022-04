Ngành kỹ nghệ bán bánh mì qua cửa kính xe phát triển mạnh

Houston: Báo New York Times trong số ra ngày 25 tháng 4 có một bài nhận định về ngành kỹ nghệ bán bánh mì ăn nhanh đang phát triển mạnh mẽ ở Canada và Hoa Kỳ.

Một trong những cửa tiệm bán bánh mì Việt Nam mua qua cửa sổ xe hơi ( drive thru) là tiệm Hugie’s trên đường West 18 Th Street trong thành phố Houston của ông Paul Phạm. Ông Phạm đã mua lại tiệm Dairy Queen và sửa sang thành một tiệm bán bánh mì Việt drive thru, khi đại dịch hoành hoành vào tháng 3 năm 2020.

Tiệm bánh mì Việt bán qua cửa kính xe hơi của ông Phạm phát triển mạnh, đến nỗi ông ta vừa mở thêm 1 chi nhánh và sẽ mở thêm 1 chi nhánh thứ ba trong năm tới 2023.

Theo ông Phạm thì bán bánh mì Việt drive thru sẽ trở nên thịnh hành ở Mỹ trong những năm tới khi giới trẻ ở xứ này quen với những thức ăn Việt, và mua bánh mì drive thru sẽ tiết kiệm thì giờ và tiền bạc cho giới trẻ.

Hàng loạt những cửa tiệm bán bánh mì Việt drive thru đã mở cửa ở Mỹ và ở Canada như là ở Houston thì có Oui Bánh Mi, Saigon Hustle, Kim’s Pho & Grill, ở thành phố Calgary, tỉnh bang Alberta, Canada thì có To Me Vietnamese Sub.

Theo những thống kê năm 2020 thì có khoảng 2.1 triệu người Mỹ gốc Việt ở Hoa Kỳ.

Nhiều người Mỹ thích ăn thức ăn Việt nhưng ngại vào những hàng quán Việt vì không biết chọn thức ăn, nên họ chọn cách mua bánh mì Việt qua cửa kính xe hơi.

Mua thức ăn qua cửa kính xe hơi là phương cách bán thức ăn phổ biến trong thời đại dịch khi hàng quán bị đóng cửa và đã tiếp tục phát triển mạnh mẽ thời hậu đại dịch.

Hai ông bà Kenny Tô và Hiền Nguyễn, mở tiệm bán bánh mì Việt drive thru vào tháng 10 năm 2020 tại thành phố Calgary.

Quán ăn này có tên là To Me Vietnamese Sub.

Ông Tô năm nay 60 tuổi nói là việc sáng sáng ông phải lái xe đi mua cà phê Tim Hortons giúp ông trong việc thiết lập quán bán bánh mì drive thru.

Ông Tô cũng nói là những thức ăn Việt như bánh mì, gỏi cuốn.. rất dễ gói không cồng kềnh khi bán qua cửa kính xe hơi.

Một hệ thống bán bánh mì Việt nổi tiếng ở Mỹ là tiệm Lee’s Sandwiches hiện có 62 chi nhánh ở 8 tiểu bang Hoa Kỳ cũng có nhiều chi nhánh bán qua cửa kính xe hơi.

Tiệm Mi Sant ở thành phố Minneapolis không những bán bánh mì Việt mà còn bán cả bánh croissants của Pháp, vì bố của ông Quốc Lê năm nay 37 tuổi, chủ nhân của tiệm này, đã được huấn luyện về việc làm bánh mì ở Pháp.

Tiệm Mi Sanh mở cửa năm 2018 và hiện nay đã có thêm một chi nhánh mới.