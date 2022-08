Ngành kỹ nghệ đám cưới ở Ontario bùng phát mạnh mẽ

Toronto: Trong thời gian hơn 2 năm của thời đại dịch covid, người ta không thể tụ họp trong những đám cưới, đám ma và vì thế những đám cưới trong thời đại dịch là những đám cưới nhỏ, chỉ gồm lèo tèo vài người thân nhân họ hàng.

Cũng vì thế ngành kỹ nghệ đám cưới cũng phải dậm chân tại chỗ trong thời gian có đại dịch.

Sau 2 năm không được tiêu xài, thời hậu đại dịch là thời gian mà người ta ùn ùn đua nhau đi nghỉ mát, đi ăn uống và đi đám cưới..

Các cặp tình nhân xếp hàng làm đám cưới ở các nhà thờ trong tỉnh bang Ontario trong những tháng qua.

Bà Shalini Misir, chủ nhân cũa cơ sở thiết kế đám cưới, Maid for the Bride and Swag Events nói là bà ta làm việc trong ngành thiết kế đám cưới này 15 năm qua mà đây là năm mà bà ta bận rộn nhất.

Bà Misir nói là trong năm nay bà đã phải tổ chức cho số đám cưới cho 3 năm cộng lại.

Bà Misir cũng nói là bà cũng như các nhân viên khác trong nghề rất hào hứng nhưng thật là một sự điên khùng.

Theo nhận định của các chuyên gia trong ngành thì năm nay là năm “những đám cưới bùng nổ” ( Wedding boom) sau hơn 2 năm người ta không được làm.

Theo những thống kê thì từ năm 2015 cho đến năm 2019, trước thời đại dịch, trung bình 1 năm có 61 ngàn đám cưới diễn ra ở tỉnh bang Ontario.

Năm 2020 chỉ có trên 40 ngàn đám cưới ở tỉnh bang Ontario và năm 2021 thì số đám cưới ở tỉnh bang Ontario lên đến 50 ngàn đám cưới.

Số thương vụ của ngành kỹ nghệ đám cưới ở tỉnh bang Ontario, một năm lên đến từ 2 tỷ dollars cho đến 5 tỷ dollars.

Theo những ước tính thì số đám cưới được tổ chức ở tỉnh bang Ontario trong năm nay 2022 sẽ lên đến trên 70 ngàn đám cưới.

Ngành kỹ nghệ đám cưới ở tỉnh bang Ontario cũng gặp những khó khăn như những ngành kỹ nghệ khác là không kiếm đủ nhân viên.

Nhiều chuyên viên thiết kế đám cưới đã phải làm cùng 1 lúc từ 3 cho đến 4 đám cưới, và điều này chưa hề xảy ra từ trước.

Những vật dụng cần cho đám cưới như hoa, như áo cưới.. đều thiếu thốn không đủ cho nhu cầu.

Theo cô Natalia Fernandez, một người thiết kế và bán hoa ở thành phố Thunder Bay thì giá cả mọi thứ đều gia tăng, khiến cho chi phí của một đám cưới bây giờ, ở mức cao nhất trong vòng 10 năm qua.