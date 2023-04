Nghề nông trại trồng xếp dọc ( vertical farming) phát triển mạnh ở Canada

Vancouver: Trong thời đại có những thoái hóa môi trường, có hàng loạt những thiên tai bão tố, hạn hán lụt lội diễn ra thường xuyên, đã gây mất mùa, và khiến giá cả các loại thực phẩm gia tăng.

Một trong những cách làm gia tăng số thực phẩm và không bị ảnh hưởng của thời tiết là trồng rau trái trong các nhà kiếng và trồng theo cách xếp dọc ( vertical farming).

Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ ba ngày 4 tháng 4, thì có một nông trại trong nhà kiếng và trồng theo cách xếp dọc, vừa được khai trương ở thị trấn Pitt Meadows trong tỉnh bang British Columbia.

Nông trại mới mở có tên là UP Vertical Farms chuyên môn trồng các loại rau xanh.

Theo phát ngôn viên của nông trại UP Vertical Farms thì một năm nông trại này có thể trồng và bán ra cho các siêu thị ở miền tây Canada khoảng 6.3 triệu bịch rau ( không biết 1 bịch rau thì cỡ nào?)

Theo giáo sư Lenore Newman của phân khoa nông lâm súc của trường đại học Fraser Valley thì nguồn rau xà lách cung cấp cho Canada từ tiểu bang California, đã bị sút giảm nặng nề vì những trận bão lụt hoành hoành ở tiểu bang California trong nhiều tuần qua.

Cũng theo giáo sư Newman thì nguồn xà lách nhập cảnh cho Canada vì thế sẽ thiếu phẩm chất và đắt.

Vì thế trong tương lai, Canada sẽ phải tự túc việc trồng rau trái qua những nông trại nhà kiếng.

Cách trồng rau theo kiểu xếp dọc có lợi là tiết kiệm được đất và nước tưới cây, và vì thế giá thành sẽ rẻ hơn là trồng ở những nông trại bình thường.

Người ta cũng không lo sợ bị thú rừng hay sâu bọ ăn hết.

Ông Bahram Rashi, chủ tịch điều hành của nông trại UP Vertical cho biết là phẩm chất của những loại rau xà lách mà ông trồng cao hơn số lương rau xà lách trồng ở ruộng, gấp 350 lần.

Trồng rau xà lách trong nhà kiếng cũng nhanh hơn trồng bên ngoài: rau xà lách trồng trong nhà kiếng có thể gặt hái trong vòng từ 13 ngày cho đến 31 ngày, so với thời gian trồng và hái được xà lách ở bên ngoài từ 60 ngày cho đến 90 ngày.

Nông trại UP Vertical hoàn toàn tự động và dùng các máy móc tân tiến từ gieo hạt cho đến khi hái rau.

Những rau trái trồng trong nhà kiếng cũng không nguy hiểm bị nhiễm thuốc sát trùng mà người ta vẫn dùng ở các nông trại bên ngoài.

