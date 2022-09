Nghi can Myles Sanderson bị bắt giữ và đã tự tử.

Rosthern , Saskatchewan: Sau nhiều ngày truy lùng, cuối cùng vào lúc 3 giờ 30 chiều hôm thứ tư ngày 7 tháng 9, cảnh sát Hoàng Gia RCMP đã bắt giữ được Myles Sanderson, nghi can thứ nhì trong vụ giết người hàng loạt lớn nhất tại Canada từ trước đến nay.

Vụ giết người đã xảy ra vào ngày chúa nhật 4 tháng 9 tại khu bộ lạc thổ dân James Smith Cree Nation. Hai anh em Myles và Damien Sanderson đã dùng dao giết 11 người và đâm bị thương 18 người khác ở khu bộ lạc thổ dân James Smith Cree Nation và thị trấn Weldon gần khu bộ lạc này.

Sau một ngày truy lùng, cảnh sát tìm thấy nghi can Damien Sanderson chết trong khu bộ lạc, nhưng nghi can thứ nhì Myles Sanderson đã biệt tăm.

Người ta thấy chiếc xe đen của hai nghi can này ở thành phố Regina nên tưởng là nghi can Myles Sanderson lẩn quất đâu đó trong thành phố.

Nhưng thật ra tên này đã cướp xe của một cư dân và chạy về ẩn trốn ở thị trấn Rosthern, cách khu bộ lạc James Smith Cree Nation 130 cây số về hướng tây nam.

Nghi can Myles Sanderson từng vào tù ra khám nhiều lần và đã có 51 tội danh.

Những tin tức mới nhất cho biết là nghi can Myles Sanderson đã tự tử chết, sau khi bị bắt giữ.

Các giới chức an ninh đã không cho biết thêm chi tiết về vụ tự tử này.

Theo nhận định của nhiều giới chức của bộ lạc thổ dân James Smith Cree Nation thì vụ giết người hàng loạt này có liên quan đến tình trạng tinh thần của hai nghi can: uống rượu say và hút ma túy..

Đây là vụ giết người hàng loạt khủng khiếp nhất xảy ra ở Canada từ trước cho đến nay.