Nghiệp đoàn nhân viên xe GO bus có thể đình công?

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 25 tháng 9, thì nghiệp đoàn những nhâncông xe GO bus có thể đình công hợp pháp vào ngày 1 tháng 10 sắp đến.

Cũng theo những tin tức loan báo thì nghiệp đoàn nhân công 1587 đại diện cho khoảng 2,200 nhân công là tài xế, thợ máy, nhân viên bảo trì.. của công ty xe bus GO sẽ đình công, nếu những cuộc thảo luận giữa đại diện của nghiệp đoàn này và công ty vận chuyển công cộng Metrolinx không đạt được những kết quả như nghiệp đoàn này mong muốn.

Cuộc đình công nếu xảy ra, có thể cũng gây những ảnh hưởng quan trọng so sánh với một cuộc đình công của cơ quan vận chuyển công cộng này trước thời đại dịch, vì một số lớn các nhân viên của các công ty thương mại, nhất là các công ty cao kỹ, đã có thể làm việc tại gia toàn phần hay bán phần.

Một trong những yêu cầu của nghiệp đoàn nhân viên là sự an toàn, không bị mất việc của các nghiệp đoàn viên cũng như mức gia tăng của tiền lương: trong khi chính quyền tỉnh bang Ontario dự trù chỉ tăng lương 1 phần trăm cho các công chức.