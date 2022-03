Người dân Ukraine đang chịu chiến tranh lại thêm khốn khổ vì Covid-19

Theo CNN, trong báo cáo tình hình dịch bệnh từ ngày 3-9/3 công bố hôm 13/3, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã bày tỏ lo ngại về tác động của cuộc xung đột ở Ukraine lên sức khỏe cộng đồng.

Số ca bệnh trong khu vực đã giảm so với tuần trước. Tuy nhiên, nguy cơ xuất hiện nhiều ca bệnh nặng hoặc tử vong vẫn rất cao do tỷ lệ tiêm chủng thấp ở Ukraine. Hiện hơn hai triệu người Ukraine đang tị nạn ở các khu vực xung quanh và những nơi này cũng có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Theo Our World In Data, tỷ lệ chủng ngừa Covid-19 của Ukraine là khoảng 34% và của nước láng giềng Moldova là khoảng 29%.

Từ ngày 3-9/3, có khoảng 791.021 ca mới mắc Covid-19 và 8.012 trường hợp tử vong được ghi nhận ở Ukraine và các nước xung quanh.

Bác sĩ Mike Ryan, giám đốc điều hành chương trình sức khỏe khẩn cấp của WHO, vào ngày 9/3 nhận định số ca Covid-19 ở Ukraine chắc chắn sẽ tăng lên. Ông Ryan cho rằng số ca bệnh sẽ tăng do thiếu xét nghiệm, việc tiêm chủng bị ngừng lại và tỷ lệ chủng ngừa thấp.

Theo báo cáo công bố ngày 13/3, WHO đã mua thuốc điều trị Covid-19 và đang khuyến nghị thực hiện các chiến dịch tiêm chủng cùng tăng cường giám sát Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm khác.

Hungary đang tiêm vaccine Covid-19 miễn phí cho những người tị nạn Ukraine và WHO cũng đã hỗ trợ cho các phòng thí nghiệm, bao gồm xét nghiệm Covid-19.

Trong một tuyên bố chung với Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) và Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc (UNFPA), WHO kêu gọi ngưng pháo kích vào các hệ thống chăm sóc sức khỏe ở Ukraine. Tính đến ngày 13/3, đã có 31 vụ pháo kích vào các cơ sở y tế Ukraine được xác nhận.