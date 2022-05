“Người khổng lồ xanh” phiên bản nữ

Hãng Marvel tuần qua tung đoạn video quảng cáo đầu tiên của series She-Hulk, dự án trực tuyến tiếp theo của “Vũ trụ điện ảnh Marvel” (MCU).

“She-Hulk: Attorney at Law” là tiêu đề chính thức của series “She-Hulk”, dự án phim truyền hình thứ 3 trong năm nay của hãng Marvel. Phim vừa tung ra đoạn quảng cáo đầu tiên, hé lộ tạo hình người khổng lồ xanh của nữ luật sư Jennifer Walters (Tatiana Maslany đóng).

Được truyền sức mạnh từ anh họ Bruce Banner (Mark Ruffalo), Jennifer Walters sở hữu cơ thể màu xanh khổng lồ giống như anh mình và sức chiến đấu phi thường. Tuy nhiên khác với Bruce Banner, Jennifer Walters dễ dàng điều khiển sức mạnh, ý chí, sự thông thái của mình trong những trường hợp cấp bách.

Ông Kevin Feige, Chủ tịch Marvel, xác nhận phim ra mắt trực tuyến trên Disney+ vào ngày 17/8, sau series thứ 2 của MCU là “Ms Marvel” chiếu ngày 8/6 năm nay. Ông là một trong những nhà sản xuất của series, bên cạnh nhà làm phim Kat Coiro, người đạo diễn phần lớn các tập phim trong series 10 tập này. Mỗi tập phim có thời lượng trên dưới 30 phút.

Bên cạnh 2 nhân vật She-Hulk và Bruce Banner, đoạn video quảng cáo còn cho thấy sự xuất hiện của nhân vật Emil Blonsky/The Abomination (Tim Roth lồng tiếng). Dàn nhân vật của phim còn có Wong (Benedict Wong đóng). Cả 2 nhân vật này từng xuất hiện trong phim điện ảnh “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” (2021).

Nhân vật She-Hulk xuất hiện trong truyện tranh Marvel Comics vào năm 1980, do Stan Lee và John Buscema sáng tạo. Trong truyện tranh, Jennifer Walters được anh họ truyền sức mạnh sau khi gặp phải chấn thương. Sau series “She-Hulk”, hãng Marvel sẽ ra mắt thêm 2 chương trình truyền hình siêu anh hùng khác vào tháng 10 và tháng 12 năm nay.

Sau khi đoạn quảng cáo công bố hôm 18/5, nhiều khán giả của Marvel không hài lòng với phần tạo làn da xanh của nhân vật chính Jennifer Walters.