“Người Kiến” kết bạn với cậu bé bị cô lập ở trường

Paul Rudd – tài tử “Ant-Man” của Marvel – gửi thư làm quen, tặng quà cho một học sinh vì không ai chịu kết bạn với cậu bé ở trường.

Theo Huffpost, Paul Rudd gửi thư động viên Brody Riddler – nam sinh 12 tuổi ở tiểu bang Colorado – hồi tháng 6, sau khi đọc được câu chuyện về Brody trên mạng xã hội do mẹ cậu chia sẻ. Trước đó, Cassandra Riddler – mẹ Brody – cho biết cuốn lưu bút của cậu bé chỉ có vài chữ ký – bao gồm hai giáo viên, hai bạn học và chính cậu. Cậu bé tự viết vào cuốn sổ: “Hy vọng mày sẽ có nhiều người bạn hơn, Brody Riddler”.

Trong thư gởi Brody, tài tử “Người Kiến” viết: “Điều quan trọng là phải nhớ rằng dù cuộc sống khó khăn ra sao, mọi chuyện sẽ dần tốt hơn. Ngoài kia còn rất nhiều người yêu cháu, xem cháu là đứa trẻ tuyệt vời nhất, chú là một trong số đó. Chú rất mong chờ những điều kỳ diệu cháu sẽ đạt được”. Paul Rudd gửi kèm chiếc mũ Ant-Man với dòng chữ: “Tặng người bạn tốt Brody của chú khi cháu sẵn sàng đương đầu với thế giới”.Paul cũng trò chuyện với Brody qua điện thoại và nhắn tin cho cậu bé về việc gửi quà. Đăng hình ảnh món quà và lá thư trên trang cá nhân, mẹ Brody cho biết bà đã bật khóc, gọi Paul Rudd là “một con người tuyệt vời”.

Theo Cassandra, Brody hiện học lớp 7 tại Academy of Charter Schools ở Westminster. Hồi lớp 5, ở trường cũ, cậu gặp khó khăn trong giao tiếp và thường bị bắt nạt, xô đẩy. Sau đó, mẹ cậu quyết định chuyển trường cho con nhưng cậu vẫn chưa thể làm quen với môi trường mới. Bà Cassandra cho biết: “Thằng bé đã phải chịu đựng rất nhiều”.

Paul Rudd sinh năm 1969 tại tiểu bang New Jersey, Mỹ. Anh được yêu thích với nhiều phim hài thành công tại Hollywood như series Friends, The 40-Year-Old Virgin, Knocked Up, Wanderlust… Gần đây, anh thủ vai siêu anh hùng Ant-Man trong vũ trụ điện ảnh Marvel.

Năm 2021, tạp chí People bình chọn Rudd là “Người đàn ông quyến rũ nhất”.