Người mẫu gốc Việt trở thành một siêu sao trong kỹ nghệ thời trang thế giới

New York: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ hai ngày 21 tháng 2, thì một trong những người mẫu đắt khách hàng nhất trên thế giới hiện nay, là một người mẫu gốc Việt.

Trong năm qua, người mẫu Dahan Phương Oanh đã trình diễn thời trang qua 8 cuộc trình diện quốc tế của những nhà vẽ kiểu thời trang nổi tiếng như Marc Jacobs, Alexander Wang, Collina Strada, Prabal Gurung, Eckhaus Latta.. sẽ trình diễn trong tuần lễ thời trang ở New York, New York Fashion Week (NYFW).

Lịch trình diễn của người mẫu Phương Oanh cho thấy, cô ta sẽ đến trình diễn ỡ London, Paris và Milan trong những tuần sắp tới.

Người mẫu Phương Oanh năm nay 23 tuổi, sinh quán ở thành phố Điện Biên Phủ, tên thật là Nguyễn Thị Phương Oanh.

Cô Phương Oanh bước vào nghề trình diễn sau khi được xếp hạng thứ 13 trong cuộc tranh tài người mẫu ở Việt Nam vào năm 2017 :”Việt Nam ‘s Next Top Model Allstars”.

Sau khi ký hợp đồng làm việc với công ty PRM Models ở thành phố London, Anh quốc, cô Phương Oanh đã trở thành người mẫu gốc Việt đầu tiên, trình diễn ỡ cuộc trình diễn Dolce & Gabbana vào năm 2021.

Mới đây người mẫu này đã ký hợp đồng với công ty New York Model Management, và sẽ trình diễn thời trang ở 6 thị trường: Hoa Kỳ, Anh, Ý Đại Lợi, Pháp, Việt Nam và Đức.