Người mẫu phải trả giá bằng tính mạng vì biến chứng giải phẫu thẩm mỹ

Lygia Fazio, một người mẫu ảnh nổi tiếng tại Brazil, vừa qua đời ở tuổi 40 do biến chứng sau ca phẫu thuật thẩm mỹ.

Theo New York Post, người mẹ đơn thân này nhập viện 3 tuần trước đó vì đột quỵ do ảnh hưởng từ các biến chứng của ca phẫu thuật tăng kích thước vòng ba. Fazio lần đầu tiến hành phẫu thuật nâng cỡ vòng ba vào năm 2013. Tuy nhiên, người đẹp tiết lộ, bạn trai cô không hài lòng nên cô quyết định trải qua ca phẫu thuật thứ hai vài năm sau đó.

Ca phẫu thuật thứ hai do một bác sĩ không có trình độ chuyên môn cần thiết thực hiện. Bác sĩ đã bơm chất làm đầy silicone và PMMA công nghiệp vào vòng ba của Fazio.

PMMA là loại nhựa dẻo trong suốt, cứng, hiện được sử dụng phổ biến để thay thế cho thủy tinh, do đó còn được gọi là thủy tinh hữu cơ. Một nghiên cứu do viện nghiên cứu National Institutes of Health (Mỹ) năm 2019 cho biết PMMA được chứng minh là gây ra ít tác dụng phụ và là một trong những lựa chọn tốt nhất để nâng cơ mông.

Tuy nhiên, trong trường hợp của Fazio, chất làm đầy đã lan ra khắp cơ thể, gây nhiễm trùng nghiêm trọng. Năm 2021, cô phải nằm viện hơn 3 tháng để loại bỏ chất PMMA khỏi cơ thể. Quá trình xử lý hậu quả của ca phẫu thuật thẩm mỹ hỏng kết thúc vào tháng 12/2021.

Sang năm 2022, Fazio tiếp tục thực hiện ca phẫu thuật thứ ba để có được hiệu quả như mong muốn và xử lý những hậu quả không mong muốn từ ca nâng mông hỏng trước đó. Đáng tiếc, người mẫu 40 tuổi này phải trả giá bằng chính tính mạng. Fazio bị đột quỵ vào tháng 5 vừa rồi và phải nhập viện cấp cứu. Cô mất ngày 1/6.