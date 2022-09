Người Sói kế tiếp là ai

Kể từ lần xuất hiện gần nhất trong phim “Logan” (2017), vai diễn Người Sói vẫn còn để trống sau màn chia tay với Hugh Jackman. Nhân vật này có thể sẽ trở lại trong Phase IV.

Có nhiều cái tên được người hâm mộ kỳ vọng sẽ đóng vai Wolverine trong phiên bản khởi động lại loạt phim X-Men của Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU). Nổi bật trong số đó chính là tài tử giành được Quả cầu vàng 2020, Taron Egerton.

Trong một tác phẩm fan-art của clements.ink đăng tải trên Instagram, anh được khắc họa với bộ suit vàng đặc trưng và móng vuốt adamantium của người sói giống như nguyên tác trong comics. Bài đăng nhận nhiều bình luận với đa số bày tỏ sự ủng hộ.

Nhắc tới Egerton, phải kể vai diễn Gary Unwin trong loạt phim ăn khách ‘Kingsman’. Trước đó, Egerton cũng đã hợp tác với Hugh Jackman, trong phim tiểu sử ‘Eddie the Eagle’ năm 2016.

Với kinh nghiệm diễn xuất hành động và ngoại hình phù hợp, vai diễn Wolverine của anh trong tương lai được dự đoán có khả năng làm hài lòng khán giả.

Trước đó, Taron Egerton thường xuyên bày tỏ ước muốn vào vai vị anh hùng này trong MCU. Anh đã đăng tải những bức ảnh chụp với tư thế Người Sói trong cuộc phỏng vấn gần đây.

Chia sẻ với tờ The New York Times, Taron Egerton xác nhận từng gặp Marvel Studios và Kevin Feige để thảo luận về việc gia nhập MCU.

Nam tài tử nói: “Tôi không nghĩ bản thân mình sai lầm khi nghĩ tới điều đó. Có khá ít cái tên khác phù hợp cho vai diễn này như tôi. Hy vọng nếu dự án thật sự diễn ra, họ sẽ cho tôi một cơ hội”.

Hiện nay, Marvel Studios chưa chính thức tiết lộ bất kỳ chi tiết nào liên quan đến việc giới thiệu Wolverine trong các dự án mới hay các series thuộc Phase IV của MCU. Tuy nhiên, sự xuất hiện của nhân vật này dường như đã được gợi ý trong một tập phim ‘She-Hulk: Attorney At Law’ của Disney + với dòng tiêu đề “A man with metal claws” (Người đàn ông với bộ móng vuốt kim loại). Có thể thấy, sau màn sáp nhập Disney-Fox, Marvel khá quan tâm đến việc kết hợp các nhân vật X-Men vào MCU.

Trước Egerton, đã có nhiều đồn đoán về những cái tên sẽ kế nhiệm Hugh Jackman trong vai vị anh hùng được yêu thích đặc biệt này. Đó là những ngôi sao hàng đầu Hollywood như Tom Hardy, Daniel Radcliffe, Richard Madden hay Henry Cavill.

Logan (2017) là phim cuối cùng Hugh tham gia với tư cách là Người Sói, sau 17 năm kể từ lần xuất hiện đầu tiên khi series X-Men (2000) ra mắt khán giả.

Taron Egerton sinh năm 1989, là diễn viên xứ Wales bắt đầu theo nghề từ năm 15 tuổi. Anh được biết đến với phim truyền hình ‘The Smoke’ và vai điệp viên Gary ‘Eggsy’ Unwin trong loạt phim ‘Kingsman’. Sắp tới, tài tử đóng chính hai phim ‘Billionaire Boys Club’ và ‘Robin Hood’.

Taron Egerton từng được GQ Magazine bình chọn là một trong 50 người đàn ông Anh quốc ăn mặc đẹp nhất năm 2015 và 2016.