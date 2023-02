Người ta nhầm lẫn khi đưa một cụ bà 82 tuổi vẫn còn sống, đến nhà quàn.

Long Island, New York: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ hai ngày 6 tháng 2, một cụ bà 82 tuổi, sống trong một nhà dưỡng lão ở Long Island, New York đã bị xác định là đã chết, và được mang vào một nhà quàn.

3 tiếng đồng hồ sau, cụ bà này sống lại, đã khiến các giới chức thẫm quyền phải cho mở cuộc điều tra.

Cụ bà 82 tuổi này đã bị xác định là đã chết tại nhà dưỡng lão the Water’s Edge Rehab and Nursing Center tại thị trấn Port Jefferson, theo như lời cảnh sát quận Suffolk, trong hôm thứ bảy ngày 4 tháng 2.

Sau đó xác của bà cụ này được đưa đến nhà quàn O.B.Funeral Home vào lúc 1 giờ 30 chiều.

Vào lúc 2 giờ 9 phút chiều, nhân viên nhà quàn chưa tẩm liệm xác của cụ bà, đã thấy cụ thở.

Cụ bà đã được chở đến bệnh viện. Các giới chức an ninh đã không tiết lộ tên tuổi của cụ bà, cũng như tình trạng sức khỏe cũa cụ ở bệnh viện.