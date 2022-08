Nguy cơ có cuộc đình công của nhân viên xe lửa GO

Toronto: Trước thời đại dịch covid thì một trong những phương tiện chuyên chở công cộng hữu hiệu cho những người sống ở các thành phố ngoại ô Toronto và phải vào làm việc trong thành phố Toronto hàng ngày là xe lửa GO.

Trước thời đại dịch, các bãi đậu xe lớn ở các trạm xe lửa GO dọc theo thành phố Mississauga, Brampton.. đều không còn chỗ đậu nếu bạn ra trễ. sau 7 giờ sáng. Người ta lái xe đến đậu trong các bãi đậu xe và đi xe lửa GO vào Toronto. Buổi chiều lại đi xe lửa GO từ Toronto trở ra ngoại ô.

Đỡ được cảnh kẹt xe và nguy hiểm khi phải lái xe trên xa lộ..

Trong thời đại dịch và thời hậu đại dịch covid, số người không phải tới sở làm, được quyền làm ở nhà gia tăng, nên số người dùng xe lửa GO cũng giảm.

Những bãi đậu xe ở các trạm xe lửa GO bây giờ rộng thênh thang, và không có nhiều xe đậu.

Hệ thống xe lửa GO bây giờ gặp khó khăn vì thiếu nhân viên. Và mới đây có thêm nguy cơ là sẽ có cuộc đình công của những tài xế xe bus GO.

2,200 nhân viên trong nghiệp đoàn gồm tài xế xe bus GO, các nhân viên phụ lực trong hệ thống xe bus, các thợ máy.. đã bỏ phiếu với 93 phần trăm số phiếu ủng hộ một cuộc đình công.

Cuộc đình công cũa các nhân viên xe bus GO có thể xảy ra trong những tháng cuối hè, và sẽ còn gây khó khăn cho những người ở ngoại ô, bắt đầu phải đi làm trỡ lại ở thành phố Toronto.