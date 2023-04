Nguy cơ của nền kinh tế Mỹ và Canada bước vào vòng suy thoái?

New York: Theo bản tin của đài CNN phổ biến hôm thứ năm ngày 6 tháng 4, thì nền kinh tế và lao động Hoa Kỳ sau nhiều tháng phát triển mạnh mẽ, đã chậm bước tiến.

Theo những dữ kiện phổ biến thì những người tiêu thụ đã giảm mua sắm trong thời lạm phát, các công ty cho cắt giảm nhân viên và nền kỹ nghệ địa ốc, nhất là nền kỹ nghệ địa ốc thương mại, đã suy thoái.

Trong vòng 1 năm qua, Quỹ Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ đã liên tục cho gia tăng mức lãi suất từ mức 0.25 phần trăm, lên đến 5 phần trăm như hiện nay, đã gây những khó khăn cho mọi người.

Số lượng nhà cũ bán được ở Hoa Kỳ đã giảm trên 20 phần trăm so với năm ngoái, trong khi nền kỹ nghệ địa ốc thương mại đang gặp khó khăn: các công ty không mướn chỗ làm văn phòng, khi có đông nhân viên có thể làm việc tại gia.

Theo tin của đài CNBC phổ biến trong hôm thứ năm ngày 6 tháng 4 thì số người Mỹ bị mất việc trong năm nay 2023, gấp 5 lần so với số người bị mất việc trong năm ngoái.

Phần lớn số người bị layoff là những người làm việc trong các công ty cao kỹ.

Theo đài CNBC thì trong tháng 3 vừa qua, có gần 90 ngàn người bị mất việc ở Hoa Kỳ.

Tính từ đầu năm cho đến nay, con số người Mỹ bị mất việc lên đến 270,416 người: gia tăng 396 phần trăm trong vòng 1 năm.

Trong số 270 ngàn người bị mất việc này có 102,391 người làm việc cho các công ty cao kỹ: số người mất việc trong các công ty cao kỹ đã ở mức cao nhất, kể từ thời có sự sụp đổ của nền kỹ nghệ cao kỹ, dotcom bust, vào năm 2001.

Tại Canada thì trong khi các công ty cao kỹ Mỹ cóchi nhánh ở Canada như Googlle, Amazon.. cho nhân viên nghỉ việc, thì những công ty khác nhất là các công ty trong ngành nhà hàng, khách sạn.. vẫn tiếp tục mướn thêm nhân viên.

Theo bản công bố của sở Thống Kê Canada phổ biến trong hôm thứ năm ngày 6 tháng 4, thì trong tháng 3 vừa qua, Canada đã có thêm 34,700 công ăn việc làm mới và giúp tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức thấp là 5 phần trăm.