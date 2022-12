Nhà cựu tỷ phú tiền ảo Bankman Fried bị bắt giữ

Hoa Thịnh Đốn: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 12 tháng 12, cơ quan an ninh xứ Bahamas đã bắt giữ ông Sam Bankman-Fried theo lời yêu cầu của cơ quan kiểm soát thị trường chứng khoán Hoa Kỳ (SEC).

Theo bản cáo trạng của cơ quan SEC thì bị cáo Sam Bankman Fried đã lường gạt khoảng 1.8 tỷ Mỹ kim của các nhà đầu tư, khi ông ta khaiphá sản thị trường tiền ảo FTX do ông ta làm chủ.

Cũng theo những lời tố cáo thì nghi can Bankman Fried đã sử dụng tiền đầu tư của khách hàng, để mua đất đai, nhà cửa ở xứ Bahamas cũng như các cách đầu tư nguy hiểm khác, một cách trái phép.

Trước khi phải khai phá sản thì trị giá của thị trường FTX lên đến 32 tỷ Mỹ kim.

Một nhà tỷ phú 30 tuổi đã một sớm một chiều mất hết mọi thứ và có nguy cơ phải ngồi tù.