Nhiệt độ ở các tỉnh bang miền tây Canada xuống đến trừ 55 độ C

Edmonton, Alberta: Thời đại dịch người ta phải sống trong những kinh hoàng lo sợ cho bản thân, giữa sự sống và cái chết mà còn phải đối phó với những cực kỳ trái ngược của thời tiết.

Trong hôm thứ hai ngày 27 tháng chạp, nhiệt độ ở các tỉnh bang miền tây Canada đã xuống thấp đến những mức kỷ lục mới chưa từng xảy ra.

Trong khi có những trận bão tuyết đã diễn ra ở tỉnh bang British Columbia, nơi từng được xem là vùng nghỉ đông tránh lạnh của nhiều người ở Canada.

Theo những báo động của sở khí tượng Canada thì nhiệt độ ở các tỉnh bang Albertta, British Columbia, Saskatchewan và Manitoba đã xuống thấp đến những kỷ lục mới.

Tại thành phố Edmonton và Calgary, nhiệt độ cộng thêm cái lạnh của gió đã xuống thấp đến mức trừ 55 độ C.

Trong khi nhiệt độ ở nhiều vùng trong tỉnh bang B.C. gồm cả vùng đại thủ phủ Vancouver đã xuống đến mức thấp hơn trừ 20 độ C.

Nhiệt độ cộng với cái lạnh của sức gió ở tỉnh bang Saskatchewan và ở miền bắc cùa tỉnh bang B.C. xuống đến trừ 45 độ C.

Theo các chuyên gia y tế thì nếu nhiệt độ xuống đến mức trừ 32 độ C, thì da thịt người ta sẽ bị “chết cóng” ( frosbite) nếu phần thân thể này bị lộ ra ngoài trong vòng 15 phút.

Như thế với cái lạnh đang diễn ra ở các tỉnh bang miền tây Canada, người ta không nên đi bộ ra ngoài trên 15 phút mà không che kín mặt mày và thân thể.

Cũng theo sở khí tượng Canada thì cái lạnh dưới mức bình thường này sẽ còn kéo dài qua tuần lễ tới.