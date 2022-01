Nhiệt độ ở nhiều thành phố miền tây đã lên đến mức nguy hiểm chết người

Edmonton, Alberta: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 28 tháng chạp thì nhiệt độ cực kỳ lạnh ở các tỉnh bang miền tây sẽ còn kéo dài thêm nhiều ngày nữa, sau khi có những luồng khí lạnh thổi từ Bắc cực thổi xuống.

Sở khí tượng Canada đã lên tiếng báo động là các lạnh cực kỳ đang đe dọa tỉnh bang Alberta, một phần các tỉnh bang British Columbia và Saskatchewan.

Nhiệt độ cộng thêm cái lạnh của gió ở thành phố Edmonton trong ngày thứ hai 27 tháng chạp đã lên đến trừ 55 độ C, trong khi nhiệt độ cộng thêm cái lạnh của gió ở thành phố Calgary cũng lên đến trừ 43 độ C.

Theo sự khuyến cáo của các chuyên gia y tế thì người ta không nên ra ngoài đường khi nhiệt độ cộng cái lạnh của gió xuống đến mức trừ 32 độ C, vì phần da thịt để hở sẽ bị chết cóng trong vòng từ 15 phút cho đến 20 phút.

Nơi lạnh nhất ở tỉnh bang Alberta trong ngày thứ hai 27 tháng chạp là thành phố Grande Prairie, nơi nhiệt độ cộng thêm cái lạnh của sức gió lên đến trừ 56 độ C.

Cũng theo những tin tức loan báo trong ngày thứ ba 28 tháng chạp thì hàng loạt những nhà cửa ở thành phố Calgary bị bể ống nước vì nước đóng bang trong ống và hàng trăm xe bị chết máy vì bình điện không hoạt động vì quá lạnh.