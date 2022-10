Nhiều cư dân than phiền về thẻ nhận tiền mặt trợ cấp từ chính phủ

Cash Assistance Program, thường được quen gọi là Welfare, là một chương trình của chính phủ cho những gia đình nghèo để giúp họ và con em có thể tự lập và thoát cảnh nghèo khó qua việc gửi thẳng một số tiền hàng tháng để họ có thể trang trải những chi phí về ăn ở, song song với những trợ cấp khác như bảo hiểm y tế miễn phí Medicaid và tem phiếu thực phẩm (food stamps). Đồng thời nó cũng buộc các phụ huynh phải đi làm hoặc tham dự các khóa huấn nghiệp và trẻ em phải đến trường học. Mỗi người hưởng trợ cấp sẽ có một trương mục để chính phủ chuyển tiền vào hàng tháng, và được nhận một thẻ nhựa để trả tiền mỗi khi đi mua hàng.

Gần đây nhiều người đã than phiền về những trục trặc xảy ra khiến họ gặp khó khăn trong việc nhận được tiền trợ cấp này. Bà Tina Brinson thuật lại với đài truyền hình FOX 5 rằng bà đến siêu thị mua hàng nhưng khi trả tiền thì thẻ trợ cấp được báo hiệu là “bị từ chối”. Khi gọi cho văn phòng của Bộ Dân Sinh thì nhân viên từ chối cấp mật mã mới và nói rằng họ cũng đang có nhiều cư dân khác báo cáo tương tự.

Trên trang Facebook của Bộ Dân Sinh, có rất nhiều cư dân khác cũng đã có những than phiền đủ loại như chưa nhận được thẻ nhựa, hoặc tiền trong trương mục bị mất mát hoặc lo ngại về sự an toàn của các trương mục này qua mạng trực tuyến. Nhiều cư dân cũng than phiền là các trương mục của họ bị ngưng hoạt động, và là họ không mở xem được các trương mục này.

Khi được giới truyền thông đặt câu hỏi, Bộ Dân Sinh cho biết là cho đến nay chưa hề có vấn đề tin tặc xâm nhập hoặc tấn công vào mạng lưới an toàn của chương trình này, nhưng đã có nhiều kẻ gian tung ra những mưu kế lừa gạt, thường gọi là ‘phishing’. Qua đó, kẻ gian gửi đến nhiều người qua email, tin nhắn hoặc điện thoại để tự xưng là nhân viên của Bộ Dân Sinh và kêu gọi người đủ tiêu chuẩn hãy nộp đơn tham gia và điền đầy đủ những thông tin về lý lịch, nhưng đó là kẻ giả mạo. Do đó, không nên tự cung cấp những thông tin này trên mạng.

Những ai nghĩ rằng mình đang gặp trở ngại hoặc bị lừa gạt có thể gọi số điện thoại 1-833-907-0683 để nhân viên trực của Bộ Dân Sinh sẽ giúp giải quyết từng trường hợp của mình.