Nhiều ngôi sao gia nhập “Avatar 2”

Vidéo quảng cáo đầu tiên của “Avatar: The Way of Water” tiết lộ nhiều diễn viên mới như Kate Winslet, Vin Diesel.

Tuần qua, nhà phát hành tung đoạn quảng cáo cho “Avatar 2”, đưa khán giả trở lại hành tinh giả tưởng Pandora. Kịch bản nối tiếp câu chuyện của phần một năm 2009, kể về Jake Sully (Sam Worthington) và người tình Neytiri (Zoe Saldana) thuộc tộc Na”vi. Họ nhận nuôi một con trai thuộc loài người và bắt đầu xây dựng gia đình tại Pandora. Tuy nhiên, kẻ thù dần quay trở lại khiến những người Na”vi một lần nữa phải cầm vũ khí để bảo vệ quê hương.

Đoạn video đi sâu vào khám phá hành tinh Pandora với cảnh quan đáng kinh ngạc. Ê-kíp hé lộ khung cảnh dưới lòng đại dương với những loài sinh vật kỳ bí. Khán giả có thể đoán được các cảnh chiến đấu quan trọng của phần hai sẽ diễn ra dưới nước.

Không chỉ hứa hẹn về kỹ xảo, âm thanh, phim quy tụ dàn sao mới đáng chú ý như Kate Winslet, Dương Tử Quỳnh và Vin Diesel. Kate Winslet – từng hợp tác James Cameron trong Titanic – vào vai Ronal ở “Avatar 2”. Nhân vật là một thợ lặn tự do của hành tinh Metkayina. Tham gia dự án, minh tinh người Anh phải học lặn để làm việc với máy quay. Trong cuộc phỏng vấn với Hollywood Reporter, cô tiết lộ đã nín thở được hơn 7 phút – kỷ lục với một diễn viên cho cảnh quay dưới nước.

Tại sự kiện CinemaCon ở Las Vegas (Mỹ) tháng vừa rồi, nhà sản xuất Jon Landau nói về nội dung phim: “Một trong những điểm mạnh trong kịch bản của James Cameron là chúng mang tính toàn cầu và người xem có thể dễ dàng đồng cảm. Trung tâm của bốn phần tiếp theo sẽ xoay quanh nhà Sully. Mỗi tập là một câu chuyện riêng với cái kết trọn vẹn. Tuy nhiên, bạn sẽ cảm thấy như một trường thiên tiểu thuyết khi xem chúng liền mạch”.

Đạo diễn Cameron cũng nói trong sự kiện: “Cách tốt nhất để giúp phòng chiếu vượt qua đại dịch là cho ra đời những nội dung mà khán giả bắt buộc phải đến xem ở rạp”. Nhà làm phim từng thắng giải Oscar cho biết đang nỗ lực hoàn thiện dự án. Theo Cameron, “Avatar 2” hứa hẹn vượt qua các giới hạn cũ của ngành điện ảnh về tốc độ khung hình, độ phân giải 3D hay tính chân thực của kỹ xảo.

“Avatar: The Way of Water” dự trù phát hành tháng 12, cách 13 năm so với phần đầu. Ba phần tiếp theo cũng được lên kế hoạch sản xuất, dự trù ra mắt lần lượt vào các năm 2024, 2026 và 2028. Chi phí bốn phần khoảng một tỷ Mỹ kim. Dự án tốn thời gian cho các cảnh quay dưới nước cũng như công nghệ motion-capture (diễn viên đóng với các thiết bị ghi nhận chuyển động gắn trên cơ thể, sau đó cử động, biểu cảm của họ sẽ được kết hợp kỹ xảo để tạo ra cảnh phim).

Ra mắt năm 2009, Avatar vượt Titanic trở thành phim điện ảnh ăn khách nhất mọi thời. Phim thu về 2,8 tỉ Mỹ kim toàn cầu và mở ra cuộc cách mạng trong công nghệ 3D trên màn ảnh rộng. Trong 13 năm qua, Cameron không đạo diễn phim điện ảnh nào mà dành nhiều thời gian nghiên cứu công nghệ và chuẩn bị kịch bản cho các phần kế của Avatar.