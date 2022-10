Nhiều người không tập thể dục và đã làm tốn kém hàng năm cho Canada là 421 triệu Mỹ kim

New York: Một bản tường trình hàng năm của tổ chức y tế thế giới, WHO, phổ biến hôm thứ sáu ngày 21 tháng 10 cho thấy là vì số người ở không, không chịu hoạt động, đã gây những tốn kém y tế hàng chục tỷ Mỹ kim hàng năm.

Những người không chịu hoạt động, dễ bị bệnh và khi vào bệnh viện là có những tốn kém lớn lao.

Theo bản tường trình của tổ chức WHO thì vì không hoạt động của nhiều người mà hàng năm các cơ sở y tế trên thế giới đã phải chi ra 27 tỷ Mỹ kim.

Riêng tại Canada thì chi phí y tế cho những người không hoạt động lên đến 421 triệu Mỹ kim.

Tổ chức y tế thế giới WHO đã mở những cuộc điều tra ở 194 quốc gia trên thế giới về những hoạt động thể chất có gây những lợi ích cho thế giới?

Theo bản nghiên cứu thì vì không hoạt động, không tập thể dục, đã khiến người ta bị những bệnh “nền” như là bệnh tiểu đường và những bệnh ung thư.

Theo những ước tính của các chuyên gia y tế của tổ chức WHO thì trong vòng 10 năm từ những năm 2020 cho đến 2030, có đến 500 triệu cư dân trên thế giới, những người không tập thể dục, những người không có hoạt động thể chất, sẽ bị những chứng bệnh như tim mạch, tiểu đường, mập phì hay những bệnh hiểm nghèo khác.

Các viên chức của tổ chức WHO khuyến cáo những người lãnh đạo các quốc gia, nên có những chương trình khuyến khích cư dân tập thể dục, nănh hoạt động, để làm bớt đi gánh nặng y tế.

Các giới chức của tổ chức WHO khuyến cáo ngưởi ta nên tập thể dục từ 150 phút cho đến 300 phút 1 tuần, từ nửa tiếng cho đến 1 tiếng đồng hồ 1 ngày, để làm giảm những nguy cơ nhiễm bệnh.

Theo những thống kê thì tại Canada, 26 phần trăm những người đàn ông, và 31 phần trăm những người phụ nữ, đã không tập thể dục đủ theo những đề nghị của tổ chức WHO.