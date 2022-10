Nhiều những ” con chim tuyết” ở lại Canada trong mùa đông năm nay

Toronto: Hàng năm khi thời tiết trở lạnh vào cuối thu, thì có hàng chục ngàn người Canadians, sắp xếp hành lý, lên đường qua những vùng nắng ấm của Hoa Kỳ để tránh cái lạnh của mùa đông.

Người ta gọi những người Canadians này là ” những con chim tuyết”.

Những con chim tuyết này đến Hoa Kỳ bằng đủ loại phương tiện: đường hàng không, đường thủy.. nhưng nhiều nhất là bằng đường xe hơi.

Một số những người Canadians đã có nhà nghỉ mát ở Hoa Kỳ, ở các tiểu bang như Florida hay Arizona. còn một số khác xuống Hoa Kỳ, mướn nhà ở trong những tháng mùa đông.

Tuy nhiên trong năm nay, theo Yahoo.com thì tình hình đã khác.

Ông Ron Sweet năm nay 77 tuổi và bà vợ hiện đang sống ở thành phố Calgary, cho biết là mùa đông năm nay ông và bà vợ sẽ không về Mỹ nghỉ đông.

Ông bà Sweet đã bán căn nhà nghỉ đông của họ ở thành phố Sun Lakes, tiểu bang Arizona vào tháng 2 vừa qua, sau khi đã ở Mỹ trong 10 mùa đông trước đó.

Ông Ron Sweet nói với các phóng viên báo chí là ông ta không còn là một con chim tuyết nữa mà cư ngụ ở thành phố Calgary.

Theo ông Sweet thì có nhiều lý do khiến họ quyết định không trở lại nghỉ đông ở Hoa Kỳ:

– Trong những năm có đại dịch covid, họ phải ở lại Canada trong mùa đông và thấy là mùa đông ở Canada cho những người về hưu cũng không đến nỗi tệ lắm,không phải đội bão tuyết đi làm hàng ngày.

-Với giá nhà ở Hoa Kỳ gia tăng trong những tháng đầu năm nay, hai ông bà đã bán căn nhà nghỉ đông với giá cao.

– Với những hỗn loạn về chính trị đang diễn ra ở Hoa Kỳ khiến cho cuộc sống của những con chim tuyết không an bình như xưa: bạo động cũng như nạn trộm cướp gia tăng.

Ông Sweet cũng nói là ông có hai ông bạn láng giềng ở Arizona , cũng là những con chim tuyết, cũng đã bán nhà cùng 1 lúc với ông, giải nghệ không làm những con chim tuyết nữa.

Chúng ta cũng nên nói thêm một chút là với những trận bão khủng Ian đang diễn ra ở Florida, những người Canadians có nhà nghỉ đông ở tiểu bang này có thể sẽ có những thiệt hại tài chánh, vì nhiều người không có bảo hiểm bão tố lụt lội.

Một chuyện khác nữa là chi phí bảo trì nhà cửa ở Hoa Kỳ rất cao: chi phí trung bình bảo trì, thuế má.. của một căn nhà nghỉ đông ở Hoa Kỳ lên đến 12 ngàn Mỹ kim một năm.

Theo bà Wendy Caban, giám đốc khu vực miền tây Canada của hiệp hội những con chim tuyết Canada, the Canadian Snowbird Association thì 90 phần trăm những người bạn Canadians của bà ở tiểu bang Arizona, đã bán nhà ở Mỹ trong vòng 2 năm qua.