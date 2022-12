Những bí quyết gìn giữ trí nhớ của những người “siêu già”

Hoa Thịnh Đốn: Trên đài truyền hình CNBC mới đây, tiến sĩ Marc Milstein, tốt nghiệp trường đại học UCLA đã công bố một bản khảo cứu của ông về việc duy trì trí nhớ, ngăn cản bệnh mất trí nhớ Alzheimer’s.

Tiến sĩ Milstein cũng là tác giả của một cuốn sách nói về những cách thức duy trì trí nhớ khi đến tuổi già. Cuốn sách có tên là ” “The Age-Proof Brain: New Strategies to Improve Memory, Protect Immunity, and Fight Off Dementia.”

Tiến sĩ Milstein cho biết là có những người được xếp vào nhóm “siêu già” ( SuperAges) là những người trên 80 tuổi, nhưng trí óc vẫn còn minh mẫn như những người thua họ cả 20 tuổi.

Các cuộc khảo cứu dựa trên những nhóm người siêu già này cho thấy là có một khác biệt giữa những người già còn minh mẫn, với những người già bình thường khác, là họ liên tục tìm kiếm một cái gì đó để học hỏi.

Theo tiến sĩ Milstein thì những cố gắng học hỏi, đã làm chậm sự già nua của trí óc.

Theo giáo sư Milstein thì ” hãy coi bộ não giống như một tài khoản ngân hàng. Chúng ta tạo ra “tiền gửi” – hoặc các kết nối mới giữa các tế bào não – bằng cách học hỏi.

Khi chúng ta già đi, chúng ta tự nhiên mất đi một số kết nối đó. Nó giống như thực hiện rút tiền hàng năm. Nhưng chúng ta càng gửi nhiều tiền trong suốt cuộc đời thì giá trị tài sản ròng của chúng ta càng ít bị ảnh hưởng bởi những lần rút tiền này.

Một nghiên cứu cho thấy những người trưởng thành có nhiều năm học hơn có thùy trán hoạt động tích cực hơn khi họ thực hiện các bài kiểm tra trí nhớ. Hoạt động ở thùy trán có liên quan đến trí nhớ tốt hơn.”

Những cách thức học nào tốt cho việc duy trì trí nhớ?

Hãy dùng các cách thức huấn luyện bộ óc trên cả hai phương diện tâm thần và thể chất: thí dụ như học một sinh ngữ mới và tập thể dục.

Những cách thức học hỏi sẽ giúp cho bộ não hoạt động tích cực hơn bao gồm:

-Những hoạt động tâm thần như chơi ô chữ, học sinh ngữ, học hát, học đàn

-Những hoạt động thể chất như tập thể dục, tập yoga, khiêu vũ..

– Duy trì những liên lạc xã hội với gia đình bạn bè như là hội họp hát hò, đi uống cà phê với những người bạn..