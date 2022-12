Những cầu thủ thể thao nhà nghề lãnh lương cả hàng trăm triệu Mỹ kim

New York: Một trong những nghề lãnh lương nhiều nhất ở Hoa Kỳ là nghề chơi thể thao nhà nghề, và một trong những môn chơi thể thao kiếm tiền nhiều nhất là môn bóng bầu dục.

Theo các nguồn tin báo chí phổ biến trong hôm thứ ba ngày 27 tháng 12, thì người cầu thủ môn bamj bầu dục ( football) kiếm được nhiều tiền nhất ở Hoa Kỳ từ trước đến nay là thủ quân Tom Brady của đội cầu Tampa Bay Buccaneers.

Trong 22 năm trời làm thủ quân cho đội New England Patriots và sau đó là đội cầu Tampa Bay Buccaneers, người thủ quân này đã giúp các đội cầu vừa kể, đoạt 7 cúp Super Bowl.

Người thủ quân 45 tuổi, cầu thủ lớn tuổi nhất hiệp hội NFL, đã lãnh về tổng cộng 303 triệu Mỹ kim.

năm 2021 là năm mà thủ quân Tom Brady lãnh được nhiều lương nhất: 39.4 triệu Mỹ kim. Ngoài tiền lương lãnh trực tiếp, thủ quân Brady còn kiếm thêm hàng năm hàng chục triệu Mỹ kim tiền là người mẫu quảng cáo cho các công ty thương mại.

Đứng hàng thứ nhì là cựu thủ quân Drew Brees của đội New Orleans Saints,với số lương 269.7 triệu Mỹ kim trong vòng 19 năm.

Đứng hàng thứ ba là thủ quân Ben Roethlisberger của đội cầu Pittsburgh Steelers với số lương 267 triệu Mỹ kim.

Có gần 60 cầu thủ trong hiệp hội NFL mà số lương tổng cộng của từng cầu thủ lên đến trên 100 triệu Mỹ kim.