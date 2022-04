Những chuyện không giống ai ở trong nước

ĐỔI HỌ TÊN, TRỞ THÀNH CÔNG DÂN GƯƠNG MẪU SAU KHI PHẠM TỘI

Không giống với hai đồng phạm Nguyễn Văn Huy và Nguyễn Văn Vinh, bị can Nguyễn Văn Kế (cư ngụ tại Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) trong 26 năm trốn truy nã, đã thay đổi họ tên, thành “con người mới”.

Song sau nhiều năm ẩn mình dưới cái vỏ bọc một công dân gương mẫu, được nhận làm công an viên tại địa phương nơi bị can trốn truy nã, hành tung của người đàn ông này vẫn bị phát giác.

Kế trốn vào huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk ở Tây nguyên, đổi tên. Tại địa phương này, Kế lấy vợ, sinh con và lập nghiệp, luôn mẫu mực trong cuộc sống. Dưới vỏ bọc mới, Kế tham gia nhiệt tình các hoạt động của địa phương và được nhận vào làm công an trong một thời gian dài.

Trốn tránh suốt 26 năm, bị bắt khi đang làm… công an

Khi “công an bắt giữ công an”, bà con hàng xóm láng giềng hết sức ngỡ ngàng.

Theo hồ sơ vụ án, năm 1993, Nguyễn Văn Kế (lúc ấy 26 tuổi, ngụ tại xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) phạm tội hủy hoại công trình an ninh quốc gia và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Sau khi gây án, Kế bỏ trốn khỏi địa phương. TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử đồng bọn của Kế, riêng Kế bị xử vắng mặt. Kế bị truy nã về tội trốn thi hành án.

Trong suốt những năm qua, lực lượng chức năng đã nhiều lần tổ chức tìm kiếm, vận động gia đình, xác minh các mối quan hệ của Kế nhưng không có kết quả.

Sau khi bỏ trốn vào huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, Kế đổi tên mình là Nguyễn Duy Thành rồi lấy vợ, sinh con, tu chí làm ăn.

Thời gian này, “Thành” luôn gương mẫu, nhiệt tình tham gia các hoạt động của địa phương và được vào làm công an viên. Vì vậy “Thành” đã tạo được lòng tin đối với chính quyền, người dân địa phương.

Tuy nhiên, vào cuối tháng 8-2019, tổ công tác phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ Kế đã khiến nhiều người hết sức ngỡ ngàng.

Ngoài Kế, Công an tỉnh Nghệ An còn bắt giữ bị can Nguyễn Văn Hào (32 tuổi, trú tại huyện Yên Thành). Trước đó vào tháng 5-2019, Hào bị Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã về tội tàng trữ hàng cấm.

Sau khi bỏ trốn khỏi địa phương, Hào vào Đồng Nai xin làm thợ xây cho một công trường và bị bắt.

THẦY TÁT, CÔ VỨT VỞ HỌC SINH

Thầy tát học sinh khi kiểm tra bài cũ, còn cô giáo vứt sách vở của trò xuống đất – hai sự việc diễn ra cùng ngày, cùng trường ở huyện Định Quán.

Hai video về cảnh bạo hành học sinh, được xác định xảy ra tại trường THCS (Trung học Cơ sở, tức trường Cấp 2, từ lớp 6 tới hết lớp 9) Ngô Thời Nhiệm, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, xuất hiện trên mạng xã hội vào ngày 20/04/2022. Video thứ nhất diễn ra tại lớp 9A8 trong giờ Tin học, thầy giáo trong lúc hỏi bài cũ đã tát một nam sinh hai cái. Video thứ hai ghi lại ở lớp 7A8, cô giáo dạy Sử lôi sách vở từ cặp của một học sinh, vứt xuống đất.

Ngày 23/4, ông Ngô Đăng Thành, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Định Quán cho biết ông vừa yêu cầu trường THCS Ngô Thời Nhiệm báo cáo tình trạng giáo viên có hành vi bạo hành học sinh. Hai sự việc đều xảy ra vào ngày 20/4.

Theo lãnh đạo nhà trường, hai giáo viên đã đến gia đình các em xin lỗi và nhận được sự thông cảm của phụ huynh.

Trong bản tường trình, thầy giáo tát nam sinh cho rằng chỉ đánh nhẹ nhằm mục đích dạy dỗ chứ không cố ý tát mạnh. “Đánh xong tôi còn răn dạy em, nếu mà đánh đập thô bạo, ác ý tôi thề không đi dạy nữa”, thầy viết.

Trong khi đó, giáo viên Lịch Sử cho biết trong khi cô dạy, em học sinh không chịu chép bài mà ngồi nói chuyện riêng. Cô giáo nhắc nhở nhiều lần nhưng không được nên đã gọi em lên bảng kiểm tra. Em này không có vở nên cô “giũ cặp” để tìm vở ghi bài. “Hôm xảy ra sự việc tôi hơi mệt, lại ho, nói không được các em nên cũng hơi khó chịu”, cô giáo giải thích.

Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai cho biết, đang chỉ đạo huyện Định Quán xử lý nghiêm sự việc.

CA SĨ MANG 88 LƯỢNG VÀNG LÀM SÍNH LỄ CƯỚI VỢ

Lý Bình sinh năm 1991 tại Sài Gòn (năm nay 31 tuổi, kém Phương Trinh Jolie 3 tuổi), được biết đến từ sau danh hiệu quán quân cuộc thi ca nhạc Ngôi Sao Mới của đài Truyên hình Sài Gòn năm 2015. Là một người mẫu nam đẹp trai, có chiều cao đúng chuẩn, Lý Bình bén duyên với phim ảnh qua dự án phim “Chiến dịch chống ế” năm 2015. Những năm gần đây, Lý Bình được chú ý qua các phim “Chồng người ta”, “Bánh mì ông Màu” , “Trói buộc yêu thương”..vv…

Về cuộc sống, Lý Bình nói: “Tôi đã lo được cho gia đình cuộc sống đủ đầy, có nhà, xe, đi du lịch những nơi mong muốn. Tôi cố gắng dành thời gian bên người thân nhiều hơn để mai này không phải hối tiếc điều gì”.

Theo tiếng Pháp, “jolie” có nghĩa là “đẹp”. Với nghệ danh như thế, Phương Trinh tự nhận là mình “đẹp”. Cô sinh năm 1988 tại tỉnh An Giang, tên thật là Nguyễn Ngọc Phương Trinh và là một ca sĩ được giới trẻ trong nước yêu mến. Năm 2005, cô gái An Giang rời quê lên Sài Gòn chăm sóc người mẹ đang bị ung thư giai đoạn cuối. Sau khi mẹ mất, cô quyết định ở lại Sài Gòn, tự lực cánh sinh để sống và thực hiện ước mơ trở thành một ca sĩ nổi tiếng của mình. Năm nay, 2022, cô 34 tuổi (lớn hơn Lý Bình 3 tuổi), đã qua một lần đổ vỡ và có một con gái 9 tuổi nhưng từ trước tới nay cô luôn giữ kín, bây giờ mới công khai..

Lý Bình mang sính lễ 88 lượng vàng cưới Phương Trinh Jolie

Lý Bình mang sính lễ gồm 88 lượng vàng (6,1 tỷ đồng) và trang sức kim cương (2 tỷ đồng) dẫn cưới Phương Trinh Jolie sáng 25/4/2022.

Ngoài vàng và kim cương, nhà trai còn chuẩn bị sáu mâm cưới gồm trầu cau, rượu, bánh trái, hoa tươi… Sau khi sính lễ được trao, cô dâu và chú rể rót rượu mời đại diện hai họ, làm lễ lên đèn trước bàn thờ gia tiên.

Ca sĩ Phương Trinh Jolie nói: “Số vàng cha mẹ chồng tặng tôi tương ứng với hai số cuối năm sinh của tôi – 1988. Với tôi, đây là con số may mắn. Vợ chồng tôi sẽ dùng của cải này để kinh doanh”.

Trước đó, hơn 10 giờ, họ nhà trai có mặt tại nhà Phương Trinh Jolie trên đường Võ Duy Ninh, quận Bình Thạnh. Nữ ca sĩ mặc áo dài, được cô ruột và bà mợ dắt tay ra mắt hai họ. Cô chỉ còn người thân và họ hàng, mẹ mất sớm.

Phương Trinh Jolie công khai con gái riêng ở đám cưới

Diễn viên Phương Trinh Jolie lần đầu tiên công khai Mia – con gái riêng 9 tuổi – trong đám cưới tối 25/4/2022.

Khoảnh khắc Mia bước ra sân khấu, mang theo cặp nhẫn trao cho Lý Bình – Phương Trinh Jolie với những tràng pháo tay của khách mời. Khi MC hỏi: “Mẹ con đâu Mia?”, cô bé quay lại và nói “Mẹ con đang đứng bên cạnh ba”. Đây là sự khéo léo của MC vi trong lễ cưới này,biết giới thiệu cô bé Mia như thế nào cho tiện.

Cô bé Mia (tên thật là Nam Phương), là kết quả của cuộc tình nhiều năm trước của Phương Trinh Jolie. Khoảnh khắc bé gọi “ba Bình”, hoặc nói “Vì ba thương con” khiến Phương Trinh Jolie cảm động bật khóc. Cô vịn vào Lý Bình nhiều lần, nhìn con với ánh mắt trìu mến. Mia nói: “Con chúc ba mẹ trăm năm hạnh phúc, sớm có em bé”.

VIỆT NAM GIÀU HƠN BÊN NGA?

Từ trước tới nay – nhất là ở Hà Nội – nhiều người nghĩ rằng trước kia là Liên Xô và nay là nước Nga, giàu lắm, ít nhất thì cũng sánh ngang với Mỹ về đời sống vật chất. Không phải như vậy, câu chuyện sau đây của một thanh niên tại Hà Nội, du học bên Nga (tức gần đây thôi chứ không phải Liên Xô cũ, sụp đổ lâu rồi từ năm 1991 dưới thời Tổng bí thư Gorbachev). Cậu tên là Nguyễn Minh Đức, yêu một cô gái Nga, cưới cô làm vợ, đưa về Hà Nội, làm việc tại Hà Nội rồi đổi vào Sài Gòn từ 6 năm nay và có một bé gái rất xinh. Nếu để ý kỹ câu chuyện này, quý bạn sẽ thấy nổi bật lên hai điều. Thứ nhất, các bà mẹ Nga rất thích con gái mình lấy được chồng người nước ngoài, như Mỹ, Đức, Anh Pháp…, kể cả Việt Nam. Thứ hai, có thể nói là bà mẹ cô Nathalie hơi nghèo. Nhà có ba mẹ con, hai cô con gái đã đi làm, vậy mà muốn thết đãi cậu “con rể tương lai” Việt Nam một bữa ăn thịnh soạn, bà phải đi vay ngân hàng. Điều này khiến cô con gái thứ hai không băng lòng, giận chị vì đã làm cho gia đình bị tốn kém. Bây giờ xin mời quý bạn xem xét câu chuyện hoàn toàn là sự thật tại Hà Nội.

Câu chuyện đặc biệt của chồng Việt lấy vợ Nga

Nguyễn Minh Đức và Nathalie đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Mới đây, bộ ảnh của cả hai được chia sẻ trên mạng xã hội của họ khiến dân mạng xôn xao, xuýt xoa vì ảnh quá “tình” và chỉ nhìn thôi đã thấy một trời yêu thương.

Chia sẻ về những tấm hình, Minh Đức tâm sự: “Bộ ảnh này mình mới chụp vào ngày 11/2. Nó hoàn toàn là một sự ngẫu hứng, không hề có chuẩn bị trước hay sắp đặt gì cả. Sáng sớm, hai đứa chụp ở nhà rồi bắt xe đi Vũng Tàu chụp đến chiều”.

Khi đăng ảnh lên, Minh Đức cũng tâm sự về điều mà hai vợ chồng làm trong ngày Valentine. Với nhiều người, ngày lễ Tình nhân sẽ là hoa, quà cáp hay những cuộc hẹn hò. Minh Đức và Nathalie lại có cách khác biệt hơn để tận hưởng. Họ ở nhà, tắt hết điện thoại, máy tính và ôm nhau ngủ từ sáng đến chiều. Chờ trời mát thì chở nhau ra biển ngửi hơi mặn, nằm trên bãi cát rồi về.

“Hàng ngày bọn mình làm việc nhiều với cường độ cao và hầu như không có ngày nghỉ. Valentine năm nay, đó là món quà lớn nhất mà cả hai được trải qua, đó là được phép … lười, không làm việc, không bận rộn và không quá nhiều điều suy nghĩ”, Minh Đức chia sẻ thêm.

Minh Đức và Natalia đã có 6 năm hạnh phúc bên nhau. Họ quen biết trong một hoàn cảnh rất tình cờ.

“Mình gặp cô ấy ở cửa hàng bán đồ ăn. Lúc đó, mái tóc vàng óng của Nathalie nổi bật khiến mình phải chú ý. Giữa các thực phẩm xanh ngắt, mái tóc của cô ấy chính là sức hút làm mình quyết định tiến đến làm quen”.

Từ sự tình cờ đó, họ đã đến với nhau. Thời điểm ấy, Minh Đức vẫn còn ở trong căn phòng ký túc xá dành cho người nước ngoài. Nathalie là người Nga thì không được vào. Tuy nhiên, vì tình yêu, dù thời tiết có lạnh đến âm 30 độ, Đức cũng khoác áo, ra đường đi dạo với bạn gái mình.

Ký ức tình yêu đáng nhớ nhất của anh có lẽ là lần gặp đầu tiên với bà “ tương lai” sau 6 tháng anh và Nathalie quen nhau. Minh Đức mô tả lại mình vào những năm xưa cũ ấy: gầy, đen, nhỏ người, nghèo, để tóc theo kiểu châu Phi. Trên người, ngoài đôi giày đã mòn gót thì chẳng có gì cả.

“Mình từng nghĩ rằng nên cắt phăng mái tóc châu Phi đi vì người Nga rất thích đàn ông nam tính, tóc ngắn, áo quần đóng thùng, mọi thứ ngăn nắp. Nathalie đã ngăn lại và bảo rằng thôi anh hãy cứ là anh.

Đi xe để tới nhà “vợ”, mình đã tưởng tượng đủ thứ. Mình hơi lo suốt quãng đường đi bộ từ bến xe tới nhà… mẹ vợ”.

Đúng là cảm xúc chung của nhiều thanh niên trong nhà gái. Tuy nhiên, ngay sau khi gặp mẹ vợ, Minh Đức chợt nhận ra rằng: “Nếu mình là một thằng đàn ông tốt thì đây cũng chính là bà mẹ thứ hai của mình”.

Anh kể: “Cửa thang máy chung cư vừa mở ra, bà chạy lại ôm hôn con gái rồi ôm mình rất chặt.

Hai đứa vào nhà thì mọi thứ đã được dọn sẵn với rất nhiều đồ ăn ngon do mẹ vợ nấu. Ăn xong, bà nhờ vợ ra ngoài mua đồ. Mình chạy ra đòi đi cùng, bà lấy một cái khăn lau, lau đôi giày của mình, miệng lẩm bẩm: ‘Con của mẹ thì phải tươm tất khi ra đường”.

Chuyện đó đã khiến Minh Đức xúc động và biết rằng đây chính là gia đình của mình. Tuy nhiên, niềm xúc động vỡ òa hơn khi anh biết được điều sau đó.

“Em gái vợ cũng rất niềm nở nhưng có chút gì đó không bằng lòng với chị gái mà không nói ra. Sau này mình mới biết, để nấu bữa cơm thịnh soạn đón mình, bà đã phải đi vay ngân hàng. Mình chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ đóng vai trò quan trọng như vậy trong lần gặp đầu tiên”.

“Nhưng cũng vì điều đó mà mình thấu hiểu hơn cho nỗi vất vả của gia đình bạn gái. Thậm chí vì điều ấy mà mình ít đến thăm hơn do sợ mẹ vợ tất bật để có bữa cơm tươm tất đãi ”.

Đám cưới đặc biệt với màu sắc chủ đạo là màu đen

Yêu nhau từ lâu, đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn của cuộc sống, Minh Đức và Nathalie quyết định két hôn.

Đám cưới của họ có dress-code (trang phục) màu đen, thiệp cưới màu đen và trang trí cũng chủ đạo là màu đen. Nói về điều này, Minh Đức chia sẻ: “Bọn mình thích màu đen với ý nnghĩa rằng không làm phiền đến ai mà cũng không ai làm phiền đến mình.

Hiện tại, họ đã có 6 năm chung sống. Với Đức, những ngày bên Nathalie luôn ngọt ngào, êm đềm.

Minh Đức tâm sự: “Mình cảm thấy ngày nào cũng là Valentine cả. Sáng mình dậy sớm, tưới cây, nấu cho chó mèo ăn, vợ chuẩn bị bữa sáng. Ăn xong, bọn mình đi làm đến chiều,con ở với ông bà nội vì nó rất xinh và ngoan, ông bà không rời nó ra được, tối đọc sách và xem phim, nhịp sống này dường như không thay đổi”.

Đúng là câu chuyện tình yêu đặc biệt nhưng giàu cảm xúc của đôi vợ chồng từ hai quốc gia khác nhau. Đôi khi, nhịp sống bình yên và sự đồng điệu trong tâm hồn họ chính là điều mà nhiều cặp đôi muốn có.

Kết luận: Không phải ai cũng có thể có 88 cây vàng và 2 tỷ đồng kim cương để dẫn cưới như người mẫu kiêm diễn viên phim ảnh Lý Bình. Nhưng nếu so sánh cặp Lý Bình-Phương Trinh Jolie với cặp Minh Đức-Nathalie người Nga thì chúng ta thấy cặp Lý Bình “ngon” hơn và Việt Nam chúng ta giàu hơn Nga là cái chắc.