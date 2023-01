Những chuyên viên rà mìn xứ Ukraine, được các chuyên viên người Cam Bốt huấn luyện

Nam Vang, Cam Bốt: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 17 tháng giêng, thì hiện có 15 binh sĩ Ukraine đang được huấn luyện về kỹ thuật rà mìn tại thành phố Nam Vang, Cam Bốt.

Các binh sĩ Cam Bốt là những người nổi tiếng trên thế giới về kỹ thuật tìm kiếm mìn trong hơn ba thập kỷ qua.

Các binh sĩ Ukraine sẽ được huấn luyện trong vòng 1 tuần về kỹ thuật rà mìn, ở the Cambodia Mine Action Center, với sự bảo trợ của cơ quan the Japan International Cooperation Agency của nước Nhật.

Ông Heng Ratana, tổng giám đốc trung tâm cho biết là những binh sĩ Ukraine sẽ được các chuyên gia về mìn của the Mine Action Technical Institute huấn luyện và sẽ thực tập rà mìn ở tỉnh Kampong Chang và Battambang.

Theo cơ quan bảo vệ nhân quyền the Human Right Watch có trụ sở chính ở thành phố New York, thì quân Nga trong cuộc xâm lăng Ukraine,đã gài mìn ở xứ này với số lượng mìn lớn lao, gây thiệt mạng cho cư dân xứ này cũng như làm gián đoạn việc phân phối thực phẩm ở Ukraine.

Trong cuộc chiến kéo dài trong thập kỷ 1990s ở Cam Bốt, đã có hàng chục triệu trái mìn được gài ở xứ này, và hiện nay vẫn còn từ 4 triệu trái mìn cho đến 6 triệu trái mìn vẫn còn chôn dấu ở nhiều nơi trong xứ Cam Bốt, mà chưa được gỡ ra.

Kể từ thời gian sau khi cuộc chiến Cam Bốt chấm dứt cho đến nay, có khoảng 20 ngàn người Cam Bốt bị chết và 45 ngàn người khác bị thương vì đạp trúng mìn ở xứ này.

Trong một cuộc điện thoại mới đây, thủ tướng Hun Sen của Cam Bốt đã nói với tổng thống Zelensky của Ukraine là ông sẽ gửi các chuyên gia rà mìn sang Ukraine để huấn luyện thêm cho các binh sĩ Ukraine.

Tuy Cam Bốt là quốc gia đồng minh của Nga và Trung Quốc, nhưng thủ tướng Hunsen nói là Cam Bốt phản đối bất kỳ quốc gia nào đem quân xâm lăng những nước khác.