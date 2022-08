NHỮNG CHUYỆN VÔ LƯƠNG TÂM

KẺ SÁT HẠI 3 NGƯỜI Ở PHÚ YÊN ĐÒI GIẾT THÊM CẢ EM VỢ TẠI TÒA

Khi cảnh sát tư pháp dẫn giải Đoàn Minh Hải, 34 tuổi, vào phòng xét xử, y chồm lên chửi bới và đòi giết người em vợ nhưng bị khống chế.

Kẻ giết người vợ đã ly dị là chị Nguyễn Thị Dương và bố mẹ của chị, bị TAND Phú Yên xét xử về tội Giết người với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Từ sáng sớm, nhiều người dân đã đến tòa để theo dõi phiên xử kẻ gây thảm án rúng động 3 tháng trước. Hàng chục cảnh sát và nhiều lực lượng được giao nhiệm vụ bảo đảm an ninh phiên tòa vi biết tên Hải là kẻ hung hăng cần phải đề phòng.

Vừa được dẫn giải vào phòng xử, Hải lớn tiếng la hét khi nhìn thấy anh Nguyễn Hiền (em trai chị Thị Dương) và . Cảnh sát yêu cầu anh ta bình tĩnh.

Theo cáo trạng, Hải kết hôn với chị Dương 4 năm trước, có một con gái. Trong cuộc sống hàng ngày Hải thường xảy ra xích mích với bố mẹ vợ và em vợ. Hai năm trước, vợ chồng Hải ly dị, bé gái được tòa cho ở với mẹ. Anh ta nhiều lần đến gia đình vợ cũ thăm con nhưng bị mọi ngăn cản nên nảy sinh hận thù.

Chiều 28/5/2022, Hải mang dao, búa đến sát hại chị Dương cùng cha mẹ vợ cũ đã ly dị . Gây án xong, Hải ẵm con gái chạy xe về gửi ở nhà cha mẹ ruột. Sau đó hắn quay lại hiện trường chờ em trai của chị Dương để ra tay nhưng chờ mãi không gặp. Hải bỏ đi, đến tối quay lại lần nữa vẫn không thấy anh Hiền nên giấu hai hung khí ở khu đất trống trước nhà nạn nhân.

Tối cùng ngày, Hải mượn xe máy của người bà con chạy từ Phú Yên vào Sài Gòn cách xa 576 cây số để lẩn trốn. Tới Sài Gòn, y đến nhà trọ của người bạn ở phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, ngủ nhờ.

Công an Phú Yên phối hợp với Phòng Trọng án Cục cảnh sát Hình sự Bộ Công an tung các trinh sát lần theo dấu vết của Hải đê truy lùng. Đến tối cùng ngày, Hải ra khỏi nhà trọ của người bạn thì bị bắt giữ, di lý về Phú Yên để điều tra.

Tại tòa án Phú Yên khoảng 2 tiếng đồng hồ HĐXX và VKS đặt câu hỏi, Hải vẫn tỏ ra hết sức bình thản, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đồng thời nói đi nói lại rằng mình không hề ân hận khi giết ba người trong gia đình vợ cũ. Hắn cho rằng tại vì họ họ ngăn cản nên hắn không được đến thăm con.

Đại diện Viện Kiểm Sát cho rằng hành vi của Đoàn Minh Hải nguy hiểm cho xã hội, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội với nhiều tình tiết như: giết nhiều người, có tính côn đồ không còn khả năng sửa đổi được và đề nghị mức án tử hình.

Sau khi nghị án, tòa đồng quan điểm với Viện Kiểm Sát tuyên phạt Hải mức án cao nhất. Chủ tọa HĐXX cho rằng, Hải vì mâu thuẫn nhỏ nhưng đã tước đoạt sinh mạng 3 người, hành vi thể hiện mong muốn phạm tội đến cùng, đã không ăn năn hối cải mà còn muốn giết thêm người khác ngay tại tòa, cần phải loại bỏ vĩnh viễn bỉ cáo khỏi xã hội.

MỘT TỘI ÁC RẤT LẠ: BÉ TRAI HƠN 3 TUỔI BỊ NHỐT TRONG FREEZER

Khoảng 23 giờ 15 ngày 13/8, Khoa Cấp cứu và Chống độc Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội đã tiếp nhận từ Bệnh viện Sản & Nhi Hà Nam một bé trai 3 tuổi 6 tháng ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, nhập viện cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp, hạ thân nhiệt, chấn thương ở vùng đầu, mặt, cổ.

Bác sĩ xác định bé bị tổn thương thực thể, bị xuất huyết, xây xước vùng đầu, mặt, cổ và lưỡi sưng nề khiến khó ăn uống. Sức khoẻ tạm thời đã ổn định.

“Người nhà nạn nhân cho hay, bé trai được bị nhốt trong thùng cạc-tông, bị đưa vào tủ giữ lạnh (freezer); trạng thái lơ mơ”, một bác sĩ nói.

Tối 15/8, Công an tỉnh Hà Nam cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trường Giang để điều tra tội Giết người.

Theo điều tra, khoảng 15 giờ 20 ngày 13/8, bé trai hơn 3 tuổi nhà bên cạnh sang chơi ở quán trà sữa của Giang – địa điểm thuê của gia đình bé. Bé uống cốc trà sữa trên bàn, đi theo Giang vào bếp lấy bánh bích quy rồi ra ngoài, lên giường nằm ăn.

Giang bực tức vì bé nhiều lần đòi Giang chơi với mình, nên dùng chiếc chày gỗ ném mạnh một phát trúng đầu cháu. Bé trai ngã xuống sàn, khóc to. Dỗ nhiều lần không được, Giang dằn đứa trẻ ra sàn, bắt nằm yên.

Bé vẫn khóc và gọi ông nội cứu, Giang nảy sinh ý định giết bé nên dùng dây giày siết cổ bé, đặt bé trong thùng các-tông, đưa vào ngăn đá tủ freezer. Để tránh bị phát hiện, Giang đặt thêm túi đá viên lên thùng giấy để giữ lạnh rồi đậy nắp tủ. Sau khi khóa cửa quán bằng hai lớp, hắn đi xe máy về Hà Nội.

Tìm không thấy cháu, ông nội bé kiểm tra camera và phát giác cháu vào nhà Giang. Ông gọi Giang quay lại không được nên cùng hàng xóm phá cửa quán.

17 giờ 50, bé trai được phát giác trong tình trạng suy hô hấp, hạ thân nhiệt, chấn thương đầu, mặt, cổ và lưỡi sưng nề. Tối cùng ngày, Giang bị bắt khi đang lẩn trốn ở Hà Nội.

Giang khai với công an là không có mâu thuẫn gì với gia đình bé trai, chỉ vì một phút bực tức nên đã gây án.

Chiều 15/8, sức khỏe bé trai đã ổn định và xuất viện về nhà. Ai cũng nói cái “số” cháu không chết nhưng cũng có may mắn là ông nội nhanh trí, kiểm tra camera phát giác chứ nếu để đến sáng hôm sau thì hỏng, cháu không qua khỏi.

NGƯỜI TÔNG CHẾT NỮ SINH Ở NINH THUẬN BỊ BẮT

Ông Hoàng Văn Minh, thiếu tá, trợ lý tài chính Trung đoàn 937, bị Cơ quan Điều tra Hình sự khu vực 3 bắt tạm giam do lái xe đụng chết một nữ sinh ở TP Phan Rang – Tháp Chàm.

Ngày 11/8, Cơ quan Điều tra Hình sự khu vực 3 (Quân chủng Phòng không – Không quân) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Minh, 36 tuổi, về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Quyết định này được đưa ra sau ٤ ngày nhà chức trách . Ông Minh đã được đưa đến trại giam K35 Quân khu 7.

Điều tra ban đầu xác định, sáng ٢٨/٦, thiếu tá Minh (cơ quan đóng tại Phan Rang) lái xe 7 chỗ trên đường 16/4. Khi đến gần cổng Ngân hàng Vietinbank Ninh Thuận, ông Minh quẹo sang bên phải để đến ngân hàng, tông vào xe máy em Hồ Hoàng Anh, 18 tuổi, chạy cùng chiều ở phía trước.

Nạn nhân ngã, bị hất văng về phía trước, đầu đập xuống nền đường, va vào trụ điện, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Cơ quan điều tra Hình sự khu vực 3 xác định, thiếu tá Minh trong khi quẹo xe đã thiếu quan sát (lỗi vi phạm quy tắc an toàn giao thông), dẫn đến tai nạn.

Bệnh viện Ninh Thuận… xét nghiệm nồng độ cồn trong máu cháu nữ sinh tử vong

Gia đình cháu Hoàng Anh đồng thời cũng gửi đơn yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý người vi phạm. Bất ngờ họ nhận được thông báo về “kết quả kiểm tra nồng độ cồn của cháu Hồ Hoàng Anh là 0,79 mg/100 ml máu”. Mọi người uất ức, cho rằng kết quả này là ngụy tạo và họ nghi ngờ hoạt động xét nghiệm của bệnh viện có khuất tất bởi vì Hoàng Anh là học sinh giỏi, ngoan ngoãn, sáng hôm đó cháu đến trường lấy giấy báo thi tốt nghiệp THPT, khi về thì bị tai nạn, không thể liên quan đến việc bia rượu.

Bác sĩ Thái Phương Phiên, Giám đốc Bệnh viện Ninh Thuận nhận sai sót

Sau đó, ông Phiên thừa nhận trong quy trình xét nghiệm nồng độ cồn của nạn nhân dẫn đến kết quả “không đủ độ tin cậy”, đồng thời xin lỗi gia đình cháu Hoàng Anh. (Người lái xe gây tai nạn chết người thì thử nồng độ cồn ở người lái xe chứ sao lại thử ở người bị nạn? Giả sử, nếu cần, phải do bác sĩ pháp y xét nghiệm chứ không do bác sĩ bình thường dù cho đó là là giám đốc bệnh viện).

Liên quan đến sai sót này, ngày 9/8, năm cán bộ và nhân viên Bệnh viện Ninh Thuận đã bị cảnh cáo, khiển trách. (Thế còn giám đốc Thái Phương Phiên thì sao? Việc “sai sót” liên quian đên danh dự của một người đã chết mà chỉ cảnh cáo và khiiển trách mấy nhân viên cấp dướ thôi ư? Cảnh cáo và khiển trách thì… huề cả làng!).

Về Hoàng Văn Minh, người gây tai nạn, thượng tá Hà Công Sơn, Phó công an TP Phan Rang – Tháp Chàm, cho biết, do ông Minh là quân nhân, đơn vị thông báo cho cơ quan điều tra quân đội. Cơ quan điều tra Hình sự khu vực 3 (Quân chủng Phòng không – Không quân) đã đề nghị Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm hỗ trợ điều tra, trong đó dựng lại hiện trường.

Theo thượng tá Sơn, qua kiểm tra, Hoàng Văn Minh không có nồng độ cồn trong máu nhưng thừa nhận lúc lái xe có sử dụng điện thoại qua kết nối Bluetooth. Sau tai nạn, Minh đã rút điện thoại cầm theo. Điều này trùng khớp với hình ảnh camera an ninh ghi lại.

Bước đầu, cơ quan điều tra Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm xác định Hoàng Văn Minh “Quẹo xe không an toàn”. Đây là lỗi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, dẫn đến vụ tai nạn, sẽ phải khởi tố vụ án”. “Chúng tôi đã trao đổi với cơ quan điều tra Hình sự khu vực 3 về quan điểm này”, thượng tá Sơn nói.

Kỷ luật 5 người để sai sót xét nghiệm nồng độ cồn nữ sinh

Năm cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận bị cảnh cáo, khiển trách do sai sót trong xét nghiệm nồng độ cồn nữ sinh lớp 12 ở TP Phan Rang.

Chiều 9/8, ông Trương Khắc Chí, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, cho biết ba người bị cảnh cáo là kỹ thuật viên trực tiếp làm mẫu xét nghiệm nồng độ cồn của nữ sinh; Trưởng khoa Hóa sinh – Vi sinh, Kỹ thuật viên trưởng là hai người trực tiếp quản lý tại khoa này.

Ngoài ra, Hội đồng kỷ luật bệnh viện xử lý khiển trách với người ký trả kết quả và nhân viên nhập kết quả. Hai người này được cho thiếu xem xét và kiểm soát, không phát hiện nồng độ cồn bất thường sau xét nghiệm.

Ban giám đốc bệnh viện không bị xem xét kỷ luật do được cho đã ban hành đầy đủ quy trình xét nghiệm, trả kết quả, tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất.

ĐOÀN DỰ