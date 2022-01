Những con đường “bí mật” đưa người Việt vào làm lao động cưỡng bách ở Anh quốc

London : Những tin tức mới đây cho biết là có 500 nhân công người Việt đang bị cưỡng ép lao động ở xứ Serbia, đã gây những kinh hoàng trong công chúng.

Những nhân công người Việt này được mướn từ Việt Nam qua để làm việc trong công trường xây cất một xưởng làm xe hơi của một công ty Trung quốc ở Serbia, và họ đã phải sinh sống trong những điều kiện khắc nghiệt: không đủ ăn mà cũng không đủ quần áo ấm trong khi họ còn bị giam lỏng trong khu công trường.

Nhân vụ bị cưỡng bách lao động này, báo The Observer đã mở cuộc điều tra về những con đường bí mật, đưa di dân từ Việt Nam qua Anh lao động cưỡng ép.

Theo cuộc điều tra của báo Observer thì hai xứ Serbia và Lỗ Mã Ni là hai chặng đầu của cuộc đưa người từ Việt Nam qua Anh.

Những tổ chức đưa người lậu từ Việt Nam đã mượn danh nghĩa đưa hàng toán nhân công qua làm việc ở các công trường ở hai xứ này, nhưng sau đó đã đưa một số người theo nhiều đường đến eo biển Manche của nước Pháp và từ đó vượt eo biển bằng thuyền đến nước Anh.

Những người Việt muốn đến Anh, thường phải trả cho các tổ chức buôn người đến 30 ngàn bảng Anh ( 40 ngàn Mỹ kim).

Phần lớn những người Việt muốn đi đều không có tiền và họ phải mượn tiền từ các tổ chức buôn người và khi đến Anh thì họ bị buộc cưỡng bách lao động, đi làm cho chúng để trả nợ.

Trong mùa hè năm 2019, có 39 người Việt chết ngạt trong một chiếc xe vận tải bít bùng chở họ từ Pháp qua Anh.

Cũng theo báo Observer thì những người Việt là nhóm người lớn nhất bị làm việc theo kiểu nô lệ trong thời đại hiện nay.

Với chi phí 1,700 bảng Anh một người, thì với 500 nhân công được đưa qua Serbia, đã giúp các công ty tuyển mộ người thâu về ngày 850 ngàn bảng.

Một người Việt Nam dấu tên mà chúng ta tạm gọi là ông Tuấn, một nhân công làm việc ở Serbia cho phóng viên báo Observer biết là họ quảng cáo là cần người làm việc ở Đức cho một công ty Đức, nhưng khi ông đến nơi thì mới hay là ông được đưa đến Serbia làm việc cho một công ty Trung quốc.

Ông Tuấn cũng cho biết khi đến nơi, thẻ thông hành của ông cũng như những người cùng cảnh ngộ bị tịch thu, ông phải sống trong những phòng chập hẹp chứa đến 50 người, và phần lớn bị nhiễm covid nhưng không được chữa trị.

Cũng theo ông Tuấn thì nước uống vàng khè trong khi thức ăn thì thiếu thốn. Vì thế họ phải vào rừng tìm kiếm thỏ rừng và các thú vật khác làm thức ăn.

Một người Việt khác vói tên giả là Mạnh nói là ông ta đến Lỗ Mã Ni với 60 người Việt khác vào năm 2019 , đến làm việc cho một công trường xây cất và

sau khi mãn hợp đồng vào năm nay 2021 thì trên một nửa số 60 người này đã tìm cách ở lại và trốn qua Anh cũng như các quốc gia Âu Châu khác.

Trong vòng 5 năm qua, cơ quan an ninh biên giới Lỗ Mã Ni đã bắt giữ 231 người Việt tìm cách trốn qua các quốc gia Âu Châu, và cơ quan an ninh xứ Hung Gia Lợi cũng bắt giữ trên 100 người.

Cũng có những băng đảng tổ chức đưa người Việt từ Serbia đến các quốc gia Âu Châu khác mà tiền phải trả cho các băng đảng lên đến 10 ngàn bảng Anh.

Nhưng tuy tốn kém nhưng những người Việt vẫn tiếp tục bỏ nước ra đi tìm một cuộc sống mới tốt đẹp hơn cho bản thân và cho gia đình.