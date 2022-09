Những cuộc biểu tình chống lệnh động viên vẫn diễn ra ở Nga

Mạc Tư Khoa: Theo những tin tức loan báo hôm chúa nhật ngày 25 tháng 9 thì các cuộc biểu tình chống lện động viên vẫn diễn ra ở nhiều nơi trên toàn nước Nga, trong khi hàng chục ngàn người nhất là những người đàn ông, đã tìm cách chạy trốn ra nước ngoài: các xa lộ dẫn đến biên giới của các xứ láng giềng với nước Nga, đã kẹt cứng xe cộ của những người muốn tránh lệnh động viên.

Tuy Vladimir Putin loan báo là chỉ ra lệnh động viên từng phần, tuyển thêm 300 ngàn lính mới, nhưng theo nhận định của các bình luận gia thời cuộc thì số người bị bắt nhập ngũ không giới hạn ở con số 300 ngàn người mà có thể còn lên đến 1 triệu người?

Tuy là chính quyền Nga đã công bố những luật lệ khắt khe ngăn cấm cư dân không được biểu tình chống chiến tranh, cũng như cảnh sát đã bắt giữ và đem thẳng đến trại lính, nhiều thanh niên biểu tình, nhưng vẫn có những người can đảm công khai chống đối.

Theo những tin tức loan báo trong ngày chúa nhật 25 tháng 9, thì có trên 2 ngàn người đã bị cảnh sát Nga bắt giữ trong các cuộc biểu tình trên toàn nước Nga.

Tại thành phố Dagestani, thủ đô của vùng Makhachkala, một vùng nghèo nhất Nga ở miền bắc, có những phụ nữ cầm biểu ngữ ” no to war”, cho dù cảnh sát bắn chỉ thiên tìm cách dẹp.

Trong khi đó theo bản tin của báo Daily Mail thì những tân binh vừa bị bắt nhập ngũ, có nhiều người đã được đưa ngay ra chiến trường với những khẩu AK cũ kỹ rỉ sét từ thời thế chiến thứ Hai.

Hiển nhiên là quân lực Nga không có đủ vũ khí tối tân để trang bị cho con số 300 ngàn người này, và cần thời gian để huấn luyện.