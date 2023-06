Những đám cháy rừng ở Canada đã gây những nguy hiểm về ô nhiễm không khí, lan rộng đến Hoa Kỳ.

Toronto: Hậu quả của những đám cháy rừng ở Canada trong những ngày qua, đã gây những nguy hại cho sức khỏe của cư dân không những ở Canada mà còn cả ở các thành phố miền đông bắc Hoa Kỳ.

Theo sở Khí Tượng Canada thì phẩm chất của bầu không khí bao phủ thành phố Toronto trong ngày thứ năm 8 tháng 6, đã xuống đến mức 7, mức độ nguy hiểm cho sức khỏe khi người ta đi ra ngoài đường.

Với phẩm chất không khí ở mức độ 7, những người làm việc nặng ngoài đường, những người tập thể dục như chạy có thể sẽ ho và bị ngứa cổ.

Cũng theo sở Khí Tượng thì mức độ nguy hiểm của bầu không khí ở vùng đại thủ phủ Toronto, có thể lên mức độ 9 vào tối hôm thứ năm ngày 8 tháng 6.

Những đám khói từ những đám cháy rừng ở tỉnh bang Quebec và ở miền bắc tỉnh bang Ontario đã bao phủ bầu trời các thành phố ở hai tỉnh bang này và lan rộng xuống đến các thành phố ở Hoa Kỳ như thành phố New York.

Trong ngày thứ năm, các chuyên gia y tế đã khuyên cư dân trong vùng đại thủ phủ Toronto, nếu ra ngoài đường thì nên đeo khẩu trang loại tốt N95.

Và nếu có phải ra ngoài, thì nên ra ngoài sau 4 giờ chiều.

Trong những ngày qua, chính quyền tỉnh bang Ontario đã ngăn cấm một số những sinh hoạt ngoài trời như đốt lửa trại, để ngăn ngừa những đám cháy rừng có thể lan rộng.

Cũng trong ngày thứ năm, những đám khói khổng lồ đã bao phủ bầu trởi của các thành phố Mỹ trong vùng Ngũ Đại Hồ: những đám khói lan rộng từ trên 400 đám cháy rừng đang diễn ra ở Canada.

Theo những chuyên gia y tế thì hít những khói bụi vào phổi, cũng tương đương với việc hút 14 điếu thuốc lá trong 1 ngày.

Phẩm chất của bầu không khí ở thành phố New York đã tệ hại gấp 56 lần, so với mức độ ô nhiễm không khí do tổ chức y tế thế giới WHO đề ra.

Trong ngày thứ năm 8 tháng 6, khoảng 75 triệu cư dân Mỹ ở vùng đông bắc Hoa Kỳ, được khuyến cáo cẩn thận khi ra ngoài.

Những người lớn tuổi, những trẻ em, và những người có bệnh về đường hô hấp như hen suyễn, thì tránh không nên ra ngoài.

Tình trạng ô nhiễm không khí,sẽ giảm bớt vào những ngày cuối tuần