Những di dân bất hợp pháp vẫn tìm cách dùng con đường Roxham vào Canada

Montreal, Quebec: Tuy đã có những thỏa hiệp giữa chính quyền Mỹ và Canada về việc thâu nhận di dân qua đường biên giới: những di dân bất hợp pháp tìm cách vượt biên giới giữa Canada và Mỹ, sẽ bị trục xuất trở lại nơi mà họ đã tìm cách vượt qua.

Không còn chuyện là những di dân ngoại quốc mà phần đông là những người giàu có, đến phi trường New York bằng chiếu khán du lịch, và từ phi trường New York, mướn tắc xi, đưa bầu đoàn thê tử đến biên giới Canada, vượt qua con đường Roxham, vào Canada xin tỵ nạn: xin tỵ nạn như là đi du lịch và là cách ít tốn kém và đỡ nguy hiểm nhất.

Thỏa hiệp mới về di dân bắt đầu có hiệu lực vào ngày thứ bảy 25 tháng 3, nhưng theo tin của đài truyền hình CTV thì vào ngày chúa nhật 26 tháng 3, vẫn có hàng chục di dân từ phi trường New York, dùng các phương tiện chuyên chở công cộng, đến đường Roxham.

Một gia đình với con cái đến từ xứ Colombia cho biết là họ đã bỏ ra hàng ngàn Mỹ Kim chi phí cho việc đến biên giới xin qua Canada tỵ nạn, và họ không ngờ là họ sẽ bị đuổi trở lại Mỹ !!

Theo phóng viên đài CTV thì những người di dân bất hợp pháp, đến biên giới Canada như là đi nghỉ hè: Có một người đàn ông đến từ xứ Angola đi dép, một thiếu nữ đi giầy khiêu vũ ballet và phần lớn những người di dân bất hợp pháp khác, đến từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới, đã mặc quần áo mùa hè.

Nhiều người sau khi biết là họ có thể bị trục xuất trở lại Hoa Kỳ, nếu vào con đường Roxham, nhưng họ vẫn cứ làm vì họ nói là có bị bắt giữ thì cũng còn khá hơn là cuộc sống của họ trước đó.

Theo luật mới thì những người vào Canada trái phép, sẽ bị trục xuất trở lại Mỹ trong vòng 14 ngày.

Cơ quan di dân Mỹ sau đó có thể trục xuất những người vừa bị Canada tống khứ, ra khỏi nước Mỹ!