Những điều cần biết về ứng dụng ArriveCAN cho du khách khi đến Canada

Ottawa: Một trong những lý do gây những chậm trễ ở các phi trường Canada là vì hành khách trở lại Canada phải vào ứng dụng ArriveCAN gửi những dữ kiện cho cơ quan an ninh biên giới Canada CBSA là họ đã chủng ngừa covid hoàn toàn.

Vì những than phiền của hành khách, mà mới đây bộ giao thông Canada đã sửa đổi lại ứng dụng này với mục đích làm giảm thời gian phải chờ đợi, và có nhiều hành khách bị lỡ chuyến bay.

Ứng dụng ArriveCAN được cho sử dụng từ tháng 7 năm 2021. Những cư dân Canda đã chủng ngừa hoàn toàn, khi đến cửa ngõ biên giới vào Canada, sẽ không phải cách ly nhiều ngày, nhưng phải gửi những dữ kiện đã chủng ngừa cho cơ quan an ninh biên giới qua ứng dụng ArriveCAN.

Những cư dân Canada nếu quên không điền những dữ kiện trong ứng dụng và gửi cho cơ quan an ninh CSBA, có thể sẽ phải bị cách ly 14 ngày, và có thể bị phạt tiền đến $5,000.

Những người tàn tật được miễn vào ứng dụng nhưng sẽ phải khai báo trực tiếp với các nhân viên an ninh biên giới.

Bắt đầu từ ngày 24 tháng 5 năm nay 2022, cơ quan an ninh biên giới có thể châm chước, không phạt những cư dân Canada trở lại Canada bằng đường bộ, nhưng chỉ được châm chước 1 lần mà thôi.

Thị trưởng của các thành phố ở Canada và Hoa Kỳ, dọc theo biên giới đã than phiền là vì phải điền vào các ứng dụng covid, đã làm một số lớn cư dân Canada không muốn qua lại giữa hai nước, khiến cho các cửa hàng ở dọc theo biên giới không có khách.

Nhiều nhà chính trị thuộc đảng Bảo Thủ liên bang cũng kêu gọi chính quyền liên bang nên hủy bỏ việc dùng ứng dụng ArriveCAN

Trong tháng qua, chính quyền liên bang cũng cho mướn thêm 1,600 nhân viên an ninh ở các phi trường Canada, để làm giảm những trì trệ đang xảy ra ở các phi trường này.