Những du khách đến Canada, đã chủng ngừa covid 2 mũi thuốc, sẽ không phải thử nghiệm.

Ottawa: Bắt đầu từ ngày thứ sáu 1 tháng 4, du khách đến Canada hay những người Canadians đi du lịch trở về, mà đã chủng ngừa covid hoàn toàn 2 mũi, sẽ không phải thử nghệm PCR hay thử nghiệm nhanh khi đến Canada.

Các giới chức thẩm quyền ở các thành phố dọc theo biên giới Canada- Hoa Kỳ cũng như các công ty du lịch đã liên tục từ bao tháng qua, yêucầu chính quyền liên bang hủy bỏ việc phải thử nghiệm covid cho những người đến Canada, vì theo các giới chức này, việc thử nghiệm là một cản trở lớn cho việc phát triển lại nền kinh tế.

Những loại thuốc chủng ngừa covid nào được công nhận ở Canada??

Đó là những loại thuốc liệt kê sau và người ta có thể chủng ngừa hai loại thuốc chủng khác nhau.

Người ta cũng phải chủng ngừa covid mũi thứ nhì ít nhất 14 ngày trước khi đến Canada:

-Astra Zeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer, Novavax, Bharat Biotech, Sinopharm, Sinovac

Những người đến Canada đã chủng ngừa hoàn toàn, sẽ phải vào trong Arrive CAN app trong vòng 72 tiếng đồng hồ trước khi đến Canada, để điền vào những mẫu đơn và trả lời các câu hỏi.

Việc phải thử nghiệm PCR trước đây là việc gây tốn kém và mất thì giờ cho những du khách đến Canada.

Tuy không bắt buộc, nhưng các giới chức an ninh phi trường ở Canada có thể cho thử nghiệm một vài du khách không chọn lựa trước.

Những người thử nghiệm có dương tính với covid sẽ phải cách ly 10 ngày trong khách sạn và chi phí là do người này phải trả.

Những du khách Canada đã chủng ngừa covid hoàn toàn, sẽ không phải thử nghiệm khi đến các quốc gia như Mễ Tây Cơ, Dominican Republic hay n ước Anh, nhưng nếu đến Hoa Kỳ bằng đường hàng không hay đến xứ Jamaica, vẫn phải thử nghiệm PCR hay thử nghiệm nhanh ( molecular test)