Những khu phố Tàu ở Canada đang ở tình trạng suy tàn

Edmonton, Alberta: Vào ngày 18 tháng 5 năm nay 2022, hai người gốc Việt là ông Hùng Trang, 64 tuổi và ông Ban Phúc Hoàng, 61 tuổi, đã bị một kẻ không nhà là tên Justin Bone 36 tuổi, đánh chết trong khu phố Tàu thành phố Edmonton.

Sáu tháng sau khi có những vụ giết người, khu phố Tàu trong thành phố Edmonton vẫn còn ở trong tình trạng suy sụp, không phát triển trở lại như những thời hoàng kim của những năm trước thời đại dịch covid.

Tình trạng suy tàn ở khu phố Tàu Edmonton vì nhiều lý do: có những kỳ thị của người bản xứ , không được chính quyền các cấp trợ giúp tu bổ lại, những người trẻ thuộc những thế hệ sau, có việc làm ở các công ty, đã di chuyển sang sống ở những khu phố khác.

Trong khi đó dân nghiện hút, những người không nhà lại kéo đến, trong khi các cơ quan an ninh lại không chú trọng gửi thêm nhân viên đến giữ an ninh trật tự.

Trong thời đại dịch, hàng loạt các cửa tiệm trong khu phố Tàu bị đóng cửa. Những tiệm còn lại thì phải chịu đựng những làn sóng trộm cướp, đập phá tiệm diễn ra thường xuyên.

Ông Ron Lau. chủ nhân một tiệm hớt tóc trong khu phố Tàu Edmonton đã khuyên các khách hàng của ông, là lái xe đến, cắt tóc xong là lái xe đi, đừng lang thang trong khu phố Tàu vì không có an ninh.

Sau khi hai người Việt bị giết chết trong khu phố Tàu, chính quyền thành phố Edmonton cũng như sở cảnh sát thành phố đang có những nỗ lực để tăng cường an ninh cho khu phía bắc của thành phố Edmonton này.

Khu phố Tàu của thành phố Edmonton nằm xung quanh các đường Jasper Avenue và 97th Street. Và người đầu tiên đến mở tiệm trong khu phố Tàu Edmonton là ông Chung Gee và người em trai cỉua ông Chung Yan. Hai ông Chung này đã đi xe ngựa từ thành phố Calgary đến thành phố Edmonton, mở tiệm giặt ủi vào năm 1890: Khu phố Tàu Edmonton đã được thành lập từ 132 năm trước.