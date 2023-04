Những làn sóng cư dân tiểu bang New York di dân đến các tiểu bang khác.

New York: Theo bản tin của báo Daily Mail phổ biến trong hôm thứ năm ngày 13 tháng 4, thì trong 3 tháng đầu năm nay 2023, bộ an ninh công lộ của tiểu bang Florida đã nhận và hoán chuyển bằng lái xe của 10,824 cư dân tiểu bang New York, đến nhận tiểu bang Florida làm quê hương mới.

Theo các thống kê thì cư dân của ba thành phố New York, Chicago và San Francisco, hiện nay có cuộc sống đắt đỏ, có những bạo hành cướp bóc và có quá nhiều người không nhà ..đã di dân qua những thành phố khác ở miền nam Hoa Kỳ.

Một bản thăm dò dân ý khác cho thấy là 27 phần trăm cư dân tiểu bang New York, được hỏi ý kiến, cho biết là họ sẽ dự định tìm một nơi khác sinh sống trong vòng 5 năm sắp đến.

Một phần ba những người New Yorkers được hỏi ý kiến, đã bi quan về cuộc sống của họ ở tiểu bang này và cho biết họ sẽ di chuyển qua tiểu bang khác khi họ về hưu.

39 phần trăm cư dân tiểu bang New York, khi được hỏi ý kiến, cho là tiểu bang này không phải là nơi tốt lành cho việc nuôi nấng con cái.

50 phần trăm những người New Yorkers nói là tiểu bang này không là nơi an toàn cho việc sinh sống.

Cuộc sống ở thành phố New York quá đắt đỏ, với tiền mướn trung bình 1 căn chúng cư 1 phòng ở vùng Manhattan lên đến 5,200 Mỹ kim.

Những cư dân tiểu bang New York càng bi quan về cuộc sống, khi tiền lương của họ dưới 50 ngàn Mỹ kim một năm.

Không những thế, tiểu bang New York là nơi có mức thuế lợi tức cao nhất so với các tiểu bang khác.

Những thành phố có số di dân đến gia tăng là thành phố Atlanta, Houston và Miami.

Tuy chính quyền tiểu bang New York cho ra trung bình 25 ngàn Mỹ kim một năm cho việc giáo dục 1 học sinh, nhưng phẩm chất của các trường học công của tiểu bang này tồi tệ hơn so với các trường học công của các tiểu bang khác.

Những tiểu bang nhận thêm di dân Mỹ trong năm 2022 là tiểu bang Arizona, Texas và Florida.

Theo sở thống kê Mỹ thì trong vòng 1 năm từ tháng 7 năm 2021 cho đến tháng 7 năm 2022, có 143 ngàn cư dân ở Los Angeles đã di chuyển sang sống ở một thành phố khác.