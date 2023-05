Những lớp dạy võ tự vệ ở Toronto cho những gái mại dâm

Toronto: Tại một phòng tập đấm bốc ( boxing gym) nhỏ ở thành phố Toronto, người ta thấy có những phụ nữ tập đấm bốc, qua sự chỉ dẫn của một nam huấn luyện viên. Dường như phòng đấm bốc này cũng không khác những phòng tập thường, nhưng theo những tiết lộ của đài CBC thì huấn luyện viên phòng tập, đang chỉ dẫn cho các gái mại dâm, cách tự vệ một khi bị kẻ ác tấn công, trong khi đi hành nghề.

Tất cả những phụ nữ tham dự đều là những gái mại dâm và họ đang học cách tự vệ.

Theo cô Selene, một gái mại dâm thì vấn đề an ninh bản thân là chuyện quan trọng cho cô trong khi hành nghề, và hy vọng cô ta sẽ không phải dùng những gì đã học, trong việc tự vệ trong tương lai.

Các lớp phòng vệ này cho gái mại dâm, được tổ chức bởi chương trình ủng hộ gái mại dâm có tên là The Maggie’s Toronto Sex Workers Action Project, và tổ chức này được công ty thể thao Maple Leaf and Entertainment, công ty là chủ nhân của các đội cầu thể thao như Toronto Maple Leafs, Toronto Raptors.., tài trợ $50,000 cho dự án tập võ tự vệ này.

Chương trình tập đấm bốc tự vệ này đã được nhiều hưởng ứng: 30 chỗ trong cuộc tập luyện đầu tiên đã không còn chỗ ngay trong 24 tiếng đồng hồ,ngay sau khi được loan báo, và còn 50 gái mại dâm đã ghi tên xin học trong danh sách chờ đợi.

Theo cô Alexia Woodroe, một gái mại dâm khác cũng theo học đấm bốc, thì việc học này sẽ giúp cô ta tự tin hơn khi hành nghề.

Lớp học đấm bốc không những dạy võ cho những gái mại dâm, mà còn giúp những cô gái này, có những liên lạc xã hội sau khi học xong, để có thể kết hợp và bảo vệ lẫn nhau khi hành nghề.

Huấn luyện viên Frederic Montaricous nói là ông ta thấy có những khác biệt lớn về thể chất và sự tự tin của những cô gái theo học, sau một thời gian.

Bà Ade Kur của tổ chức The Maggie’s Toronto Sex Workers Action nói là dự án này sẽ chấm dứt vào tháng 6 năm nay, nhưng bà cũng hy vọng là sẽ xin thêm được những nguồn tài trợ mới, để khai giảng thêm những lớp dạy đấm bốc cho những gái mại dâm trong tương lai.