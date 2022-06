Những người biểu tình “Đoàn xe Tự do” sẽ trở lại Ottawa dịp Quốc khánh Canada?

Cảnh sát Ottawa tuần qua cho biết họ dự đoán sẽ có thêm các cuộc biểu tình và đám đông lớn hơn bình thường trong lễ kỷ niệm Quốc khánh

Canada tại thủ đô vào tháng 7 khi các nhóm liên quan đến “Đoàn xe Tự do” tiếp tục lên kế hoạch biểu tình.

Trong một tuyên bố, Cảnh sát Ottawa cho biết họ đang “làm việc với các nhà tổ chức Ngày Canada và các đối tác cảnh sát để thực hiện một kế hoạch an toàn công cộng cho phép tất cả người dân Canada và du khách tự do và an toàn tận hưởng lễ kỷ niệm này ở thủ đô”.

Dự trù sẽ có một số con đường bị đóng và sự hiện diện của nhiều cảnh sát hơn. Cảnh sát nói rằng đang có thêm tiếp viện từ các dịch vụ khác.

Một số nhóm – hầu hết được thành hình từ “Đoàn xe Tự do” – đang lên kế hoạch cho các cuộc biểu tình ở Ottawa trong suốt mùa hè, bao gồm nhiều gương mặt chủ yếu liên quan đến “Phong trào Tự do” đang diễn ra.

Các cuộc biểu tình dự đoán sẽ diễn ra trên quy mô lớn trong thành phố kể từ ngày 30/6 khi James Topp, một cựu chiến binh tuần hành khắp Canada để phản đối các quy định tiêm chủng còn lại, dự định kết thúc hành trình xuyên quốc gia của mình tại Đài tưởng niệm Chiến tranh Quốc gia ở trung tâm thành phố Ottawa.

Cuộc tuần hành của Topp được yểm trợ bởi nhóm “Cựu chiến binh vì Tự do”, một trong những nhóm chính chịu trách nhiệm tổ chức các cuộc biểu tình Rolling Thunder diễn ra trong tháng Tư.

Cảnh sát Ottawa cho biết: “Chúng tôi sẽ không cho phép các điều kiện dẫn đến sự tái diễn của các cuộc biểu tình bất hợp pháp vào tháng Hai. Chúng tôi đang áp dụng các bài học kinh nghiệm từ cuộc biểu tình bất hợp pháp cũng như Rolling Thunder và các cuộc biểu tình liên quan để xây dựng kế hoạch của mình”.

TL (Theo CBC)