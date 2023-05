Những người độc thân nên dọn về Edmonton, để dễ dàng cho việc mua nhà

Edmonton: Với giá nhà ở Canada đã lên đến những giá mà một người thường, nhất là một người độc thân, có thể mua được, thì cách duy nhất mà những người độc thân có thể mua được nhà , là dọn về những nơi mà giá nhà còn rẻ.

Thật thế muốn mua một căn chúng cư 1 phòng ngủ ở thành phố Vancouver, thì người mua phải bỏ ra tối thiểu $45,000 tiền đặt cọc. Nếu muốn mua một căn chúng cư ở thành phố Ottawa thì tiền đặt cọc tối thiểu là $20,400, trong khi tiền đặt cọc mua một căn chúng cư ở thành phố Edmonton, thấp nhất trong số các thành phố ở Canada và chỉ cần $9,115.

Phần lớn những người trẻ, những người độc thân, có thể có tiền down mua chúng cư ở các thành phố lớn như Vancouver hay Toronto, là nhờ vào sự giúp đỡ của thân nhân.

Những giúp đỡ này đến từ bố mẹ, mà người ta hay gọi là tiền từ “Bank of Mom and Dad”.

Calgary cũng là một thành phố chính ở tỉnh bang Alberta nhưng giá nhà mắc hơn ở thành phố Edmonton.

Vì thế muốn mua nhà ở thành phố Calgary, một người phải bỏ ra ít nhất $15,155 cho tiền đặt cọc.

Trong 15 thành phố lớn ở Canada, nơi có giá một căn chúng cư trung bình cao nhất là ở thành phố Vancouver, trong khi giá trung bình 1 căn chúng cư thấp nhất trong 15 thành phố là thành phố Edmonton.

Chính vì thế mà hiện có những người trẻ, đã di chuyển từ những thành phố lớn khác về mua nhà ở thành phố Edmonton.

Tỉnh bang Alberta nơi có những cơ xưởng sản xuất dầu khí, là một tỉnh bang có nhiều công ăn việc làm nhất.

Sau đây là giá trung bình một căn chúng cư tiêu biểu ở một số thành phố ở Canada:

-Giá một căn chúng cư ở Vancouver là $737,400, giá một căn chúng cư ở thành phố Toronto là $703,700, giá một căn chúng cư ở thành phố Montreal là $388,900, giá một căn chúng cư ở thành phố Ottawa là $408,800, giá một căn chúng cư ở thành phố Calgary là $303,100, trong khi giá trung bình một căn chúng cư ở thành phố Ottawa chỉ có $183,100.